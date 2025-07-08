Врач Якимова назвала четыре способа справиться со стрессом при задержке рейса

08 июля 2025, 12:28

оригинал Фото: istockphoto.com/Zephyr18

Ожидать вылета в аэропорту при задержке рейса психологически непросто, а стресс может спровоцировать проблемы со здоровьем. Для того, чтобы снизить уровень стресса, есть простые, но эффективные средства. О них рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова.





Первый шаг к спокойствию — это нормализация дыхания.





«Займитесь дыхательной гимнастикой. Сделайте десять циклов по схеме: вдох четыре секунды, задержка две секунды, выдох шесть секунд. А после настройте себя на то, что задержка рейса — это событие вне вашего контроля, перестаньте бороться с фактом и измените своё отношение к нему», — сказала Анастасия Якимова.

«Пройдитесь по терминалу, выпейте простой воды. Исследования показывают, что десятиминутная прогулка снижает тревожность более чем на 20%», — отметила эксперт.

«Позвоните близким, расскажите, что происходит. Простые разговоры с близкими людьми активизируют зону мозга, связанную с безопасностью», — пояснила Анастасия Якимова.