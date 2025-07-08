Психолог объяснила, почему Аврора Киба выбрала Лепса и продолжает этот роман

08 июля 2025, 12:50

Психолог Кардиакос: роман с Лепсом для Кибы является диковинкой

Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Про искренность чувств между Авророй Кибой и известным исполнителем Григорием Лепсом ходит множество споров. Всему виной большая разница в возрасте — 43 года. Марго Овсянникова (MARGO) в одном из интервью сообщила, что поначалу не верила в отношения Авроры и Лепса, но потом, лично понаблюдав, убедилась в искренности чувств.







«Я вижу, как они переписываются, созваниваются. А тут мы в ресторане сидели с Авророй, я разворачиваюсь, и стоит Лепс. Я говорю: Аврора, ты хоть предупреждай, меня к такому жизнь не готовила. Он садится прямо передо мной, вызвался оплатить счёт. Мне стало приятно. Я поняла, что нравится Авроре в Лепсе. От него веет мужским. У него настолько мощная энергетика», — отметила Овсянникова.

«Для этого нужен соответствующий партнёр, и тут ее балуют сполна и с горочкой. В этих отношениях она сохраняется, разжигает вокруг интересные истории. Это абсолютно не говорит о ее чувствах и не значит, что все корыстно. Но стоит помнить, что в 19 лет личность сама по себе, как конструктор, собирается и формируется. У нее тот период, где она может беспечно влюбляться», — пояснила она.

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)



«У девочки есть хорошая база, то есть родители обеспечены, в финансовой стабильности меньше тревог. Есть такой термин «гедонистическое пресыщение» — когда у Авроры все есть (отдых, машина, квартира), когда все основные нужды закрыты, все остальное становится лишь результатом желаний. У Кибы достаточно статусная семья, и четко прослеживается удовлетворение всех ее потребностей изначально — в такой момент человек либо шагает дальше, начиная какие-то общественные работы, например, либо ему нужна какая-то диковинка, которой нет у других», — объяснила Кардиакос.