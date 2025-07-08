Психолог объяснила, почему Аврора Киба выбрала Лепса и продолжает этот роман
Психолог Кардиакос: роман с Лепсом для Кибы является диковинкой
Про искренность чувств между Авророй Кибой и известным исполнителем Григорием Лепсом ходит множество споров. Всему виной большая разница в возрасте — 43 года. Марго Овсянникова (MARGO) в одном из интервью сообщила, что поначалу не верила в отношения Авроры и Лепса, но потом, лично понаблюдав, убедилась в искренности чувств.
«Я вижу, как они переписываются, созваниваются. А тут мы в ресторане сидели с Авророй, я разворачиваюсь, и стоит Лепс. Я говорю: Аврора, ты хоть предупреждай, меня к такому жизнь не готовила. Он садится прямо передо мной, вызвался оплатить счёт. Мне стало приятно. Я поняла, что нравится Авроре в Лепсе. От него веет мужским. У него настолько мощная энергетика», — отметила Овсянникова.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» объяснила, что партнеры с большой разницей в возрасте становятся замещением родительской фигуры, а Аврору с детства баловали, к чему она привыкла.
«Для этого нужен соответствующий партнёр, и тут ее балуют сполна и с горочкой. В этих отношениях она сохраняется, разжигает вокруг интересные истории. Это абсолютно не говорит о ее чувствах и не значит, что все корыстно. Но стоит помнить, что в 19 лет личность сама по себе, как конструктор, собирается и формируется. У нее тот период, где она может беспечно влюбляться», — пояснила она.
По словам психолога, Аврора в свои 19 лет позволила себе «пошалить», потому что за ее спиной стабильное прошлое в виде крепких семейных отношений.
«У девочки есть хорошая база, то есть родители обеспечены, в финансовой стабильности меньше тревог. Есть такой термин «гедонистическое пресыщение» — когда у Авроры все есть (отдых, машина, квартира), когда все основные нужды закрыты, все остальное становится лишь результатом желаний. У Кибы достаточно статусная семья, и четко прослеживается удовлетворение всех ее потребностей изначально — в такой момент человек либо шагает дальше, начиная какие-то общественные работы, например, либо ему нужна какая-то диковинка, которой нет у других», — объяснила Кардиакос.
Роман с Лепсом для Авроры считается особенным, новым, интересным, находится за пределами ее гедонизма, потому она в нем растворяется и существует, заключила собеседница.