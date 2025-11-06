Тренер заявила о бесполезности фитнес-приложений

06 ноября 2025, 09:44

Тренер Каурова: большинство фитнес-приложений бесполезны

Фото: iStock/SeventyFour

Большинство фитнес-приложений являются бесполезными и не приводят к реальным результатам. Об этом заявила тренер сервиса WowFit Юлия Каурова.





По её словам, в этих приложениях отсутствует индивидуальный подход, а большинство новичков не способны самостоятельно контролировать технику выполнения упражнений, нагрузку и ощущения во время тренировки.





«Приложения не способны учитывать состояние здоровья, наличие травм, уровень подготовки или особенности телосложения. Чаще всего алгоритм предлагает стандартный набор упражнений, рассчитанный на «среднестатистического пользователя», а такая схема не приносит заметного результата», — пояснила Каурова в беседе с «Газетой.Ru».

«Но если человек хочет правильно похудеть или правильно повысить уровень своей тренированности, то наиболее эффективно это будет выглядеть с проработанной тренировочно-оздоровительной программой. Конечно, можно и самому этим заниматься, но тут могут помочь тренеры, фитнес-инструкторы», — уточнил эксперт.