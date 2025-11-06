Тренер заявила о бесполезности фитнес-приложений
Тренер Каурова: большинство фитнес-приложений бесполезны
Большинство фитнес-приложений являются бесполезными и не приводят к реальным результатам. Об этом заявила тренер сервиса WowFit Юлия Каурова.
По её словам, в этих приложениях отсутствует индивидуальный подход, а большинство новичков не способны самостоятельно контролировать технику выполнения упражнений, нагрузку и ощущения во время тренировки.
«Приложения не способны учитывать состояние здоровья, наличие травм, уровень подготовки или особенности телосложения. Чаще всего алгоритм предлагает стандартный набор упражнений, рассчитанный на «среднестатистического пользователя», а такая схема не приносит заметного результата», — пояснила Каурова в беседе с «Газетой.Ru».
Тренер добавила, что приложение не способно правильно рассчитать нагрузку, которая может быть минимальной и не приносить существенных результатов, из-за чего быстро теряется мотивация к занятиям. Кроме того, не учитываются питание, процесс восстановления организма и психологическое состояние человека. Хотя эти факторы очень важны для прогресса.
Тем не менее в качестве системного подхода и при грамотном использовании эти программы могут упростить планирование и проведение тренировок.
В свою очередь заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказал Общественной Службе Новостей, что для ведения здорового образа жизни надо больше двигаться, не переедать, есть меньше жирной, жареной пищи, мучного и так далее.
«Но если человек хочет правильно похудеть или правильно повысить уровень своей тренированности, то наиболее эффективно это будет выглядеть с проработанной тренировочно-оздоровительной программой. Конечно, можно и самому этим заниматься, но тут могут помочь тренеры, фитнес-инструкторы», — уточнил эксперт.
Ачкасов также посоветовал обратиться к спортивному врачу, который сможет подобрать правильную нагрузку и избежать осложнений, поскольку некоторые упражнения противопоказаны людям при скрытых заболеваниях.