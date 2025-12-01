Роспотребнадзор: каждый сотый россиянин живёт с ВИЧ-инфекцией
Официально в России зарегистрировано 1,25 миллионов человек с диагнозом ВИЧ. Об этом сообщил академик РАН Вадим Покровский.
По информации ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ежегодно в мире заражаются 1,5 миллионов человек, из которых более 50 тысяч приходятся на Россию. Эпидемия унесла уже около 40 миллионов жизней, что превышает смертность от испанского гриппа и COVID-19.
ВИЧ в основном передаётся половым путём. Специалисты отмечают, что вирус использует естественные человеческие инстинкты: в ситуациях, когда люди вступают в беспорядочные связи, риск заражения сильно повышается.
Академик Покровский напоминает о важности профилактики, особенно в сезон корпоративов и массовых праздников. Он призывает россиян соблюдать меры предосторожности и регулярно проверяться на вирус, чтобы снизить риски и остановить распространение инфекции.
