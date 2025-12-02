Эксперт: подергивание века чаще связано со стрессом и усталостью
Подергивание века у взрослых чаще всего возникает из-за усталости или стресса и обычно проходит самостоятельно, рассказал врач-невролог Владимир Парфенов. Серьезной угрозы это состояние в большинстве случаев не представляет.
Специалист отметил, что подобные тики могут быть временными и не требуют лечения.
«Тики у взрослых могут представлять собой самые разнообразные состояния, но в подавляющем большинстве случаев это не страшно», — подчеркнул он в беседе с «Газета.Ru».Врач также добавил, что подергивание века иногда может быть связано с эпилептическими проявлениями. Более серьезным состоянием является блефароспазм, который требует медицинского вмешательства.