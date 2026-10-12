Психолог объяснила, как не потерять себя в материнстве

12 октября 2026, 11:34

Психолог Наумова: материнство — огромная часть женщины, но не вся её жизнь

Фото: iStock/AnnaZhuk

По словам специалистов, материнство легко откладывает желания женщины на потом. Однако зачастую «потом» не наступает. Как вернуть себе место в собственной жизни?





Психолог Любовь Наумова в беседе с «Радио 1» рассказала, как не раствориться в роли мамы без остатка.





«Знаете, что происходит с женщиной после рождения ребёнка? Постепенно вся её жизнь начинает крутиться вокруг одного маленького человека: когда он поел, поспал, почему плачет, что ему нужно. И в какой-то момент женщина замечает, что прекрасно знает расписание своего ребёнка, но совершенно не помнит, когда в последний раз спрашивала себя: "А чего хочу я?"» — сказала она.

«Сначала нужно покормить ребёнка, потом убрать, приготовить, погулять, уложить спать. А на себя, как обычно, времени не остаётся. Постепенно женщина начинает воспринимать свои желания как что-то необязательное. Купить себе что-нибудь, встретиться с другом, посидеть, выпить кофе, побыть одной — всё это откладывается и может быть не воплощено никогда», — объяснила Наумова.

«Ребёнку нужна мама, у которой есть силы, желания, интерес к жизни и возможность быть счастливой не только через материнство. Сохранить себя — это не значит пытаться вернуть прежнюю свободу любой ценой, а значит хотя бы иногда вспоминать, что есть собственные желания, не чувствовать вину за отдых, не ждать, пока силы закончатся, чтобы попросить поддержки и не измерять свою ценность тем, сколько всего ты успела сделать для других», — поделилась собеседница.