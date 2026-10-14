Психолог объяснила, как понять, что вы не на своем месте и соглашетесь на меньшее

14 октября 2026, 12:40

Психолог Белкина: «фоновая тошнота» наступает, когда вы не на своем месте

Фото: iStock/Mariia Vitkovska

Частые болезни, ошибки в мелочах и череда кризисов, бьющих в одно место, могут быть не случайностью, а сигналом организма. Как отличить обычную усталость от более глубокой проблемы и что с этим делать?





Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» объяснила, что существует понятие «фоновая тошнота»: когда вы живёте не свою жизнь, работаете не на своём месте и соглашаетесь на меньшее.





Как распознать ее у себя:

стали часто болеть;

ошибаетесь в мелочах, хотя это вам несвойственно;

ощущаете, что проходите кризисы один за другим, и все бьют в одно место;

всё время чувствуете, «что-то не то».

«Если после отпуска вы с радостью возвращаетесь в привычную рутину, то это усталость. Если же "фоновая тошнота" не проходит, то разберите детально, что именно вызывает отвращение: предмет работы, офис, люди, деньги? И чего точно не надо делать — терпеть», — резюмировала эксперт.