Зоопсихолог объяснила, почему кошки дерут диван вместо когтеточки
Кошки могут игнорировать даже дорогие когтеточки и предпочитать им диваны. Причина такого поведения связана с удобством, расположением и свойствами поверхности, рассказала Life.ru зоопсихолог Светлана Капустина.
По ее словам, кошки точат когти, чтобы снять старый роговой слой, размять мышцы и оставить запаховые метки. Железы на подушечках лап помогают животным обозначать территорию и чувствовать себя спокойнее.
По словам эксперта, владельцы часто размещают когтеточки в дальних углах, коридорах или на балконах, где они никому не мешают.
Однако кошки предпочитают оставлять метки в местах, где чаще бывают члены семьи. Диван в центре гостиной привлекает питомцев знакомыми запахами.
При выборе когтеточки важно учитывать её устойчивость и высоту. Взрослая кошка должна иметь возможность полностью вытянуться, а конструкция не должна шататься или падать. В качестве подходящих материалов эксперт назвала сизаль, джут, плотный гофрокартон и дерево.
Чтобы защитить мебель, Капустина рекомендует установить несколько когтеточек разных типов в местах, где кошка проводит больше всего времени или уже привыкла царапать поверхности. Например, рядом с диваном можно положить плоскую когтеточку из гофрокартона, а возле лежанки поставить высокий столбик.
Приучать питомца к новому аксессуару следует постепенно. Для этого можно использовать игрушку-удочку, побуждая кошку цепляться когтями за поверхность во время игры. После этого животное стоит поощрить лакомством, чтобы когтеточка ассоциировалась с приятными ощущениями.
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