Зоопсихолог объяснила, почему кошки дерут диван вместо когтеточки

13 октября 2026, 09:44

Кошки царапают мебель из-за её расположения и удобства

Фото: istockphoto / elifilm

Кошки могут игнорировать даже дорогие когтеточки и предпочитать им диваны. Причина такого поведения связана с удобством, расположением и свойствами поверхности, рассказала Life.ru зоопсихолог Светлана Капустина.