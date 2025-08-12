Психолог объяснила, мужчины или женщины чаще подвергаются психологическому насилию

12 августа 2025, 11:19

Психолог Миллер: в РФ подвергаются психологическому насилию и мужчины, и женщины

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Партнерское психологическое насилие — интимное и малозаметное. Зачастую люди предпочитают не говорить о нем, а до полиции и СМИ доходят только самые вопиющие случаи. Но мужчины или женщины чаще подвергаются такому воздействию?





Психолог, сексолог Александра Миллер в беседе с «Радио 1» заявила, что в российском обществе больше принято считать жертвами женщин, хотя мужчины также подвергаются психологическому насилию.





«Многие женщины оговаривают мужчин и портят им репутацию, поэтому тут точно нельзя привести статистику», — пояснила она.

«Многие психологи начинают абьюзерами называть всех подряд, вплоть до того, что элементарно бытовые моменты, когда, например, мужчина просит приготовить обед, это абьюз», — сказала она.