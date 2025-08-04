Психолог объяснила, почему людям трудно найти свою вторую половинку и как это исправить
Психолог Миллер: людям трудно найти свою вторую половинку из-за ложных убеждений
В современном мире людям все тяжелее найти свою вторую половинку. Кто-то связывает это с цифровизацией, а кто-то и вовсе не может найти объяснение.
Психолог, сексолог Александра Миллер в беседе с «Радио 1» завила, что в современном обществе люди стали больше интересоваться психологией, используя в изучении неподтвержденные и ложные сведения.
«Много всего пишется в интернете. То есть начинают пропаганду того, что мужчины — абьюзеры или нарциссы, а женщины меркантильные. Таким образом, формируется стереотип, и люди начинают невольно искать подтверждение тому, что пишут в интернете», — сказала она.
По словам психолога, из-за этой ложной информации мужчины и женщины обижаются друг на друга.
«В интернет попадает какая-то вирусная история, и все начинают верить. А нужно меньше в интернете сидеть», — заключила Миллер.