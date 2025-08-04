Психолог дала совет женщинам, как принять свою внешность

04 августа 2025, 14:39

Психолог Турлаева: непринятие своей внешности связано с событиями прошлого

Фото: istockphoto / Prostock-Studio

Отказ от принятия своей внешности может иметь корни в событиях прошлого. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала клинический психолог и специалист по когнитивно-поведенческой терапии Надежда Турлаева.







«Наше восприятие себя зависит от того, как мы смотрим на себя: через призму критики, травмы или сравнения, или же через контакт с собой. Отвержение своей внешности зачастую связано с эмоциональными сценариями из прошлого. Часто за нынешним неприятием скрываются боль, стыд и опыт, когда человек чувствовал себя незамеченным или невыбранным. Пока не будет проведена внутренняя работа, зеркало не сможет отразить «красоту», — отметила специалист.