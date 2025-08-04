Психолог дала совет женщинам, как принять свою внешность
Психолог Турлаева: непринятие своей внешности связано с событиями прошлого
Отказ от принятия своей внешности может иметь корни в событиях прошлого. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала клинический психолог и специалист по когнитивно-поведенческой терапии Надежда Турлаева.
«Наше восприятие себя зависит от того, как мы смотрим на себя: через призму критики, травмы или сравнения, или же через контакт с собой. Отвержение своей внешности зачастую связано с эмоциональными сценариями из прошлого. Часто за нынешним неприятием скрываются боль, стыд и опыт, когда человек чувствовал себя незамеченным или невыбранным. Пока не будет проведена внутренняя работа, зеркало не сможет отразить «красоту», — отметила специалист.
По словам Турлаевой, если в прошлом человек сталкивался с критикой за свою проявленность, его тело начинает прятаться и подстраиваться под ожидания общества. Психолог подчеркнула, что истинная красота заключается в смелости быть собой. Она добавила, что для принятия себя важно работать с эмоциями, телесными блоками и критикой. Турлаева также отметила, что когда женщина позволяет себе быть разной — мягкой, яркой или тихой — она находит свою индивидуальность.
«Чтобы раскрыть свою индивидуальность, нужно не добавлять «эффектности», а снимать слои чужих ожиданий и страхов. Настоящая трансформация начинается с внутреннего диалога: «Могу ли я быть видимой и не отвергнутой? Могу ли я быть собой и оставаться в безопасности?» Если вы можете ответить утвердительно на эти вопросы, значит, вы на верном пути!» — заключила психолог.