Психолог объяснил, откуда берется усталость после отпуска и как этого избежать

04 августа 2025, 14:23

Фото: istockphoto / igoriss

Многие, возвращаясь с долгожданного отпуска, признаются, что, несмотря на перерыв в работе, вместо восстановления сил часто ощущается еще большая усталость. Кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс в беседе с Общественной службой новостей объяснил, почему так происходит.





Психолог рассказал, что истинной причиной неудовлетворённости отпуском становится не усталость как таковая, а внутренние установки. Ожидания идеального отдыха и разочарование от их несбывшегося сценария вызывают стресс. Человек убеждён, что обязан отдохнуть «правильно» — и если это не удалось, возникает эмоциональное напряжение.





«И вот если он так думает — что его отдых должен был пройти лучше, что он должен чувствовать себя хорошо, а он себя так не чувствует, — то, конечно, он будет нервничать, требуя от себя идеального отпуска. И наоборот, если человек считает, что отпуск не обязан быть идеальным, что можно быть уставшим после отпуска — он не будет переживать из-за того, что он уставший», — отметил Хорс.