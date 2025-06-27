Россиян предупредили об опасностях трудоголизма
Психотерапевт Мартынов: навязчивые мысли о работе — признак трудоголизма
Многие люди не замечают, как становятся трудоголиками, жертвуя не только здоровьем, но и личными отношениями. Об этом рассказал основатель Международного института психосоматического здоровья, преподаватель курса «КПТ» Сергей Мартынов.
Трудоголизм проявляется постоянными мыслями о работе, чувством вины во время отдыха, а также пренебрежением личными потребностями. В итоге человек испытывает хроническую усталость и раздражение, а также плохо спит.
«Работа становится единственным источником общения и взаимодействия, что усугубляет чувство изоляции. Несмотря на поддержку трудоголизма со стороны руководства или окружающих, это состояние приносит серьезные последствия для самого человека. Трудоголики могут обзаводиться вредными привычками, такими как употребление алкоголя или наркотиков, чтобы справиться с напряжением», — предупредил Мартынов в беседе с «Известиями».
Он призвал разделять работу и личное время, вернуть утраченные связи и не пренебрегать отдыхом. Кроме того, эту проблему поможет решить психолог.
В свою очередь врач-педиатр, специалист в области клинической лабораторной диагностики Александр Карасев рассказал, как оставаться востребованным специалистом даже в предпенсионном возрасте.
«Если эта профессия требует высокой степени ответственности, но не требует каких-то новых знаний, то это область, где предпенсионный возраст будет очень сильно помогать», — рассказал Карасев Общественной Службе Новостей.
По его словам, сотрудник в предпенсионном возрасте может выполнять некоторые функции медленнее, чем это необходимо, особенно при работе с новыми технологиями и коммуникациями.