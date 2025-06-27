27 июня 2025, 14:43

Психотерапевт Мартынов: навязчивые мысли о работе — признак трудоголизма

Фото: iStock/master1305

Многие люди не замечают, как становятся трудоголиками, жертвуя не только здоровьем, но и личными отношениями. Об этом рассказал основатель Международного института психосоматического здоровья, преподаватель курса «КПТ» Сергей Мартынов.





Трудоголизм проявляется постоянными мыслями о работе, чувством вины во время отдыха, а также пренебрежением личными потребностями. В итоге человек испытывает хроническую усталость и раздражение, а также плохо спит.





«Работа становится единственным источником общения и взаимодействия, что усугубляет чувство изоляции. Несмотря на поддержку трудоголизма со стороны руководства или окружающих, это состояние приносит серьезные последствия для самого человека. Трудоголики могут обзаводиться вредными привычками, такими как употребление алкоголя или наркотиков, чтобы справиться с напряжением», — предупредил Мартынов в беседе с «Известиями».

«Если эта профессия требует высокой степени ответственности, но не требует каких-то новых знаний, то это область, где предпенсионный возраст будет очень сильно помогать», — рассказал Карасев Общественной Службе Новостей.