Психолог пояснила, откуда берется страх смерти и как с ним справляться
Психолог Никольская: Страх смерти позволяет ценить каждый миг
Страх смерти спасает людей от многих вещей и знаком всем. Об этом рассказала психолог, руководитель тренингового центра «Главная роль», кандидат наук Алёна Никольская.
«Страх смерти позволяет ценить каждый свой день и понимать, что если сейчас, возможно, вы что-то не сделаете, то завтра, возможно, этого дня и не будет. Осознавая неизбежное, человек начинает ценить каждый свой день и проживает его как последний. Человек начинает получать больше удовольствия от жизни», — пояснила Никольская в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, сейчас много людей находятся в непрерывном стрессе. Народ переживает страхи физической угрозы, остаться без денег, потери близких или имущества.
Никольская отметила, что различные страхи усиливаются перед Новым годом или днем рождения. Для избавления от страхов психолог посоветовала оценить свою жизнь и найти причину.
Она пояснила, что страх смерти является базовым. Вместе с ним в психологии распространены страх несовершенства мира, одиночества и отсутствие глобального смысла жизни.
«Очень важно быть в ресурсе, понимать, что мир действительно конечен, но вы продолжаетесь в своих детях, в тех людях, с которыми вы соприкасались. В ситуациях, в которых вы росли, и с вами росли другие люди физически, духовно, душевно. И жизнь продолжается, несмотря ни на что», — добавила Никольская.