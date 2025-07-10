Сомнолог рассказал, что влияет на здоровый сон

10 июля 2025, 18:33

Сомнолог Кудинов: здоровый сон зависит от матраса и подушки

Фото: istockphoto/gorodenkoff

По словам специалистов, наиболее полезным для человека является сон на левом боку. Такая поза позволяет позвоночнику спящего принять естественное положение, уменьшив дискомфорт, связанный с храпом и апноэ.





Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» опроверг это заявление, сказав, что оптимальной позы для сна не существует.





«У человека могут быть элементарно проблемы с тазобедренным суставом или еще с чем-нибудь, и он в принципе на боку спать не сможет. Вопрос позы индивидуален», — сказал он.

«Сон зависит не столько от позы, сколько от матраса, на котором человек спит. Он не должен быть жестким, в нем должны быть естественные изгибы, подбирать его стоит, ориентируясь на собственный вес и комфорт. Также стоит подбирать правильную подушку, исходя из мягкости матраса», — пояснил Кудинов.

