Психиатр назвал неочевидные симптомы депрессии

14 июля 2025, 20:03

Психиатр Гилев: хронические боли могут быть симптомами депрессии

Фото: iStock/Povozniuk

Депрессия может проявляться хроническими болями или температурой, при этом стандартные обследования не могут выявить данный недуг. Об этом рассказал психиатр Артем Гилев.





Депрессивные расстройства часто сопровождаются упадком сил, отсутствием интереса и настроения. Но бывают и неочевидные симптомы, предупредил эксперт.





«Иногда бывает, что проявления идут как соматическое заболевание: головные боли, слабость. Человек ходит по врачам, лечится, а получается, что ничего нет», — пояснил Гилев в беседе с Pravda.Ru.

«Любая история, связанная с тем, что нужно скрывать истинное положение дел, вызывает напряжение и стресс. Поэтому, отправляясь в такой отпуск, человек будет больше переживать, чем отдыхать», — пояснила специалист.