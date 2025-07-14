Психиатр назвал неочевидные симптомы депрессии
Психиатр Гилев: хронические боли могут быть симптомами депрессии
Депрессия может проявляться хроническими болями или температурой, при этом стандартные обследования не могут выявить данный недуг. Об этом рассказал психиатр Артем Гилев.
Депрессивные расстройства часто сопровождаются упадком сил, отсутствием интереса и настроения. Но бывают и неочевидные симптомы, предупредил эксперт.
«Иногда бывает, что проявления идут как соматическое заболевание: головные боли, слабость. Человек ходит по врачам, лечится, а получается, что ничего нет», — пояснил Гилев в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, стандартные исследования патологию не выявляют.
Также депрессия может вызывать и субфебрильную температуру тела порядка 37 градусов. При этом состоянии у человека сужается круг интересов, он страдает перееданием или отсутствием аппетита, много или, наоборот, мало спит.
В свою очередь врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим отметила в разговоре с «Москвой 24», что «тихий отпуск» не может стать полноценным отдыхом и не восстановит силы.
«Тихим отпуском» является отдых без уведомления начальства и особенно распространен при удаленном формате работы.
«Любая история, связанная с тем, что нужно скрывать истинное положение дел, вызывает напряжение и стресс. Поэтому, отправляясь в такой отпуск, человек будет больше переживать, чем отдыхать», — пояснила специалист.
При этом Сулим добавила, что «тихий отпуск» часто берут сотрудники, которые испытывают усталость от сферы своей занятости или же сильно загруженные работники, которые не берут отпуска и тянут все на себе.