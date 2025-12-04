Психолог объяснила, почему люди не могут выйти из больных отношений и притягивают их

04 декабря 2025, 13:28

Психолог Аванесян: больные отношения строятся на знакомых сценариях из прошлого

Фото: iStock/stockphotodirectors

К сожалению, нездоровые отношения — не редкость в современном обществе. Люди не только разучились любить и строить отношения, но и выбирать партнеров. Многие находится в нездоровых отношениях, портят свои нервы, здоровье и психику. Однако разорвать замкнутый круг не имеют сил.





Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» объяснила, что люди выбирают только тех, кто уже «прописан» в их психике.





«Нас тянет к знакомым эмоциональным паттернам: если в детстве рядом были холодность, обесценивание или контроль, похожие люди во взрослом возрасте кажутся по‑особенному "своими", даже если рядом с ними больно. Это не про зрелую любовь, а про действие бессознательных защит и проекций, когда внутренний сценарий как будто ищет, где его снова разыграть», — сказала она.

«Пока эта механика не осознана, выбор кажется "случайностью" или "кармой", хотя на самом деле им управляет травмированная часть личности. Осознанность возвращает свободу выбора. Когда человек учится замечать свои проекции, различать реальные качества партнёра и знакомый образ из прошлого, появляется шанс выйти из круга повторений. Тогда критерии близости меняются: вместо того, чтобы искать привычную боль, человек начинает выбирать тех, с кем возможно уважение, безопасность и живой контакт — отношения, которые не воспроизводят травму, а помогают ей исцеляться», — резюмировала психолог.