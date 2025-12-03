«Замещение одиночества вещизмом»: раскрыта неочевидная причина спонтанных покупок
Психолог Абравитова: Побороть одиночество помогают люди, а не покупки
Многие люди пытаются справиться с тревогой и заполнить внутреннюю пустоту с помощью покупок, пытаясь компенсировать нехватку эмоциональных контактов. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.
Она предупредила, что импульсивные покупки приносят лишь временное облегчение.
«Это замещение одиночества вещизмом, потому что иначе это назвать нельзя. Удовлетворение наступает только в момент выбора и оплаты покупки, а когда вещь уже получена, она теряет свою значимость. На самом деле такие покупки — лишь вершина айсберга, за которой стоит целый комплекс эмоциональных зависимостей», — отметила Абравитова в беседе с Pravda.Ru.
По её словам, избавиться от одиночества можно с помощью общения и самореализации. Чтобы расширить круг контактов, психолог посоветовала посетить тематические чаты, клубы по интересам, районные культурные центры и даже танцевальные площадки, где можно познакомиться с единомышленниками.
По данным опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5, люди чаще всего делают незапланированные покупки, пытаясь улучшить эмоциональное состояние, пишет «Газета.Ru».
«51% опрошенных признались, что регулярно покупают сладости для поднятия настроения. 32% участников исследования назвали такими покупками морепродукты, по 24% — алкоголь и выпечку, 21% — экзотические фрукты», — говорится в исследовании.
Кроме того, часто в незапланированные расходы входит готовая еда из супермаркетов. 29% опрошенных покупают её ради разнообразия, а 11% — несколько раз в неделю, что существенно увеличивает ежемесячные траты.
А вот расходы на кофе с собой заранее включают в бюджет 24% респондентов, при этом 5% участников покупают его почти каждый день.