«Замещение одиночества вещизмом»: раскрыта неочевидная причина спонтанных покупок

03 декабря 2025, 18:44

Психолог Абравитова: Побороть одиночество помогают люди, а не покупки

Фото: iStock/dvulikaia

Многие люди пытаются справиться с тревогой и заполнить внутреннюю пустоту с помощью покупок, пытаясь компенсировать нехватку эмоциональных контактов. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.





Она предупредила, что импульсивные покупки приносят лишь временное облегчение.





«Это замещение одиночества вещизмом, потому что иначе это назвать нельзя. Удовлетворение наступает только в момент выбора и оплаты покупки, а когда вещь уже получена, она теряет свою значимость. На самом деле такие покупки — лишь вершина айсберга, за которой стоит целый комплекс эмоциональных зависимостей», — отметила Абравитова в беседе с Pravda.Ru.

«51% опрошенных признались, что регулярно покупают сладости для поднятия настроения. 32% участников исследования назвали такими покупками морепродукты, по 24% — алкоголь и выпечку, 21% — экзотические фрукты», — говорится в исследовании.