Психолог раскрыл, почему россияне испытывают стресс перед Новым годом

03 декабря 2025, 19:16

Психолог Лунюшин: Приближение Нового года вызывает внутреннее напряжение

Фото: iStock/Drazen Zigic

Ощущение эмоционального истощения перед Новым годом является довольно распространенным явлением. Об этом рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.





По его словам, Новый год является психологическим окончанием одного процесса и началом другого, и когда работа напрягает, хочется, чтобы скорее наступила эта точка невозврата. С начала декабря люди начинают украшать квартиры и офисы в предвкушении праздника. Это отвлекает от выгорания, однако приближение длительных выходных создаёт дополнительное внутреннее напряжение.





«Идти к завершению года, сдавать отчеты, получать премии или их не получать — всё это вызывает у людей сильное внутреннее напряжение. Многие уже заранее помечают дни до Нового года, подсчитывают оставшееся время работы и мечтают об отдыхе. Это предвкушение дает достаточно серьезное внутреннее напряжение», — сказал Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.