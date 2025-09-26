Психолог объяснила, почему люди ругаются матом

26 сентября 2025, 13:00

Психолог Сальникова: люди ругаются матом рефлекторно

Фото: iStock/1soanes

Крепкое словцо вырывается в момент стресса, боли или крайнего удивления даже у самых воспитанных людей. Почему мат так прочно вплетен в нашу речь? Действительно ли он помогает справиться с нахлынувшими чувствами, или это просто дурная привычка?





Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что люди используют мат, прежде всего, для выражения сильных, импульсивных эмоций. Это быстрая и предельно понятная форма передачи своего отношения к ситуации, особенно в русском языке.





«Мат — это очень простая, понятная форма выражения своего мнения и отношения. Это один из способов быстрой прямой коммуникации. И очень эмоционально окрашено», — пояснила специалист.

«Люди, которые через каждое слово употребляют мат как бы уничтожают сам смысл этого. Если человек использует мат для каждого предмета и действия, окружающие перестают понимать, где он действительно переживает сильные эмоции, а где это просто речевой мусор. Коммуникация становится менее ясной и конструктивной», — отметила Сальникова.