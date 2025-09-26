Психолог объяснила, почему люди ругаются матом
Психолог Сальникова: люди ругаются матом рефлекторно
Крепкое словцо вырывается в момент стресса, боли или крайнего удивления даже у самых воспитанных людей. Почему мат так прочно вплетен в нашу речь? Действительно ли он помогает справиться с нахлынувшими чувствами, или это просто дурная привычка?
Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что люди используют мат, прежде всего, для выражения сильных, импульсивных эмоций. Это быстрая и предельно понятная форма передачи своего отношения к ситуации, особенно в русском языке.
«Мат — это очень простая, понятная форма выражения своего мнения и отношения. Это один из способов быстрой прямой коммуникации. И очень эмоционально окрашено», — пояснила специалист.
По ее словам, особенно ярко бранные слова проявляются в стрессовых ситуациях, когда мозг переходит на режим реакций. Речь в такие моменты игнорирует сложные процессы анализа и синтеза информации. Здесь мат можно сравнить с рефлекторным желанием топнуть ногой или хлопнуть дверью — только выраженным вербально.
«Люди, которые через каждое слово употребляют мат как бы уничтожают сам смысл этого. Если человек использует мат для каждого предмета и действия, окружающие перестают понимать, где он действительно переживает сильные эмоции, а где это просто речевой мусор. Коммуникация становится менее ясной и конструктивной», — отметила Сальникова.
Она добавила, что разовое, ситуативное использование мата в момент пиковых эмоций можно сравнить с «очищением» — негатив выплеснулся, и человеку стало легче. Но если речь пересыпана такими словам, то это повод задуматься: что происходит внутри человека на когнитивном и эмоциональном уровне? Почему ему постоянно требуется столь мощный, но примитивный инструмент для выражения мыслей и чувств?