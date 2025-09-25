Психолог предупредила о влиянии стресса на возникновение панических атак

25 сентября 2025, 17:46

Психолог Тодорова: эмоциональное напряжение может привести к паническим атакам

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Паническая атака может возникать у современного человека не только при реальной угрозе, но и при эмоциональном или психологическом напряжении. Об этом рассказала детский и семейный психолог Мария Тодорова.





По её словам, причины возникновения такого состояния могут исходить из детства, когда ребёнок рос в условиях нестабильности, недополучал от родителей поддержку и не чувствовал безопасности.





«Также причиной панических атак могут быть скрытые эмоциональные переживания, такие как подавленная злость, страх отвержения или высокий уровень самокритики. Тело начинает проявлять напряжение, которое не было выражено словами и чувствами, через сильные физиологические реакции», — добавила Тодорова в беседе с «Известиями».

«Дополнительные часы сна в субботу и воскресенье могут частично улучшить настроение и снизить ощущение усталости, но этот эффект является временным и ограниченным. Человек может чувствовать себя отдохнувшим, но его организм уже работает на износ», — отметила Арифджанова.