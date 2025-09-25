Психолог предупредила о влиянии стресса на возникновение панических атак
Психолог Тодорова: эмоциональное напряжение может привести к паническим атакам
Паническая атака может возникать у современного человека не только при реальной угрозе, но и при эмоциональном или психологическом напряжении. Об этом рассказала детский и семейный психолог Мария Тодорова.
По её словам, причины возникновения такого состояния могут исходить из детства, когда ребёнок рос в условиях нестабильности, недополучал от родителей поддержку и не чувствовал безопасности.
«Также причиной панических атак могут быть скрытые эмоциональные переживания, такие как подавленная злость, страх отвержения или высокий уровень самокритики. Тело начинает проявлять напряжение, которое не было выражено словами и чувствами, через сильные физиологические реакции», — добавила Тодорова в беседе с «Известиями».
Снизить частоту панических атак, по словам психолога, могут регулярные занятия спортом, творчество, общение с близкими, а также здоровый режим сна и отдыха.
В свою очередь врач-невролог «СМ-Клиника» Ксения Арифджанова рассказала «Газете.Ru», что недостаток сна в будние дни нельзя компенсировать длительным сном в выходные.
Она пояснила, что из-за систематического недостатка сна формируется «сонный долг». Появляется раздражительность, снижается внимание и нарушается регуляция гормональной системы.
«Дополнительные часы сна в субботу и воскресенье могут частично улучшить настроение и снизить ощущение усталости, но этот эффект является временным и ограниченным. Человек может чувствовать себя отдохнувшим, но его организм уже работает на износ», — отметила Арифджанова.
Она подчеркнула, что сон нельзя накопить или вернуть. Недосып накапливается, что приводит к возникновению болезней. Настоящее здоровье дает только регулярный, достаточный и качественный сон, заключила невролог.