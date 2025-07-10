Сексолог раскрыла, когда и как заниматься сексом в жару, чтобы не схватить инфаркт

10 июля 2025, 13:33

Сексолог Никитина: секс в жару может обернуться инфарктом или инсультом

Фото: iStock/Denisfilm

Сексолог Лариса Никитина предупредила, что интимная близость во время летнего зноя может обернуться серьёзными проблемами.





Эксперт призвала во время жары избегать поз в сексе, которые требуют интенсивной физической активности.





«Это позы с высокой физической нагрузкой – например, «мужчина сверху» или «лёгкая поза» с активным движением, где оба партнёра активно работают мышцами. Позы, требующие длительного удержания – например, «наездница» или «миссионерская» с активным движением, особенно если партнёры устают быстро. Позы с сильным контактом, где много трения и интенсивных движений», — рассказала сексолог в беседе с Life.ru.