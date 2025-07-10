Сексолог раскрыла, когда и как заниматься сексом в жару, чтобы не схватить инфаркт
Сексолог Никитина: секс в жару может обернуться инфарктом или инсультом
Сексолог Лариса Никитина предупредила, что интимная близость во время летнего зноя может обернуться серьёзными проблемами.
Эксперт призвала во время жары избегать поз в сексе, которые требуют интенсивной физической активности.
«Это позы с высокой физической нагрузкой – например, «мужчина сверху» или «лёгкая поза» с активным движением, где оба партнёра активно работают мышцами. Позы, требующие длительного удержания – например, «наездница» или «миссионерская» с активным движением, особенно если партнёры устают быстро. Позы с сильным контактом, где много трения и интенсивных движений», — рассказала сексолог в беседе с Life.ru.
Она отметила, что в жару мужчины редко испытывают желание заниматься сексом. Никитина посоветовала заниматься любовными утехами вечером или утром, а перед этим принять прохладный душ, чтобы снизить температуру тела.
По словам эксперта, в жару стоит реже заниматься сексом, поскольку «банально может не выдержать сердце». Она предупредила, что активные физические нагрузки могут закончиться инфарктом или инсультом.