Психолог рассказала, как при знакомстве распознать абьюзера и психопата

04 августа 2025, 11:12

Психолог Миллер: абьюзер и психопат будет с первых минут восхвалять

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Специалисты утверждают, что при знакомстве с новым поклонником женщинам следует обращать внимание на ряд тревожных сигналов, которые могут свидетельствовать о ненормальных психопатических наклонностях.





Психолог, сексолог Александра Миллер в беседе с «Радио 1» заявил, что многие женщины зачастую путают внимание и заботу с чрезмерным контролем.





«Когда мужчина начинает тотально контролировать (куда ушла, во сколько пришла) говорит о том, что это будет продолжаться на протяжении всей жизни», — сказала эксперт.

«Если с первых минут знакомства он вам рассказывает, какого цвета должен быть маникюр, то это уже звоночек. Потому что тактичный человек, который еще и с вами никаких отношений не имеет, делать какие-то замечания женщине не станет», — подчеркнула Миллер.