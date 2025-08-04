Психолог рассказала, как при знакомстве распознать абьюзера и психопата
Психолог Миллер: абьюзер и психопат будет с первых минут восхвалять
Специалисты утверждают, что при знакомстве с новым поклонником женщинам следует обращать внимание на ряд тревожных сигналов, которые могут свидетельствовать о ненормальных психопатических наклонностях.
Психолог, сексолог Александра Миллер в беседе с «Радио 1» заявил, что многие женщины зачастую путают внимание и заботу с чрезмерным контролем.
«Когда мужчина начинает тотально контролировать (куда ушла, во сколько пришла) говорит о том, что это будет продолжаться на протяжении всей жизни», — сказала эксперт.
Она добавила, что необходимо обращать внимание на то, насколько тактично мужчина общается с обслуживающим персоналом, не начинает ли устраивать скандалы и унижать. Также, по ее словам, мужчины-абьюзеры, нарциссы и психопаты начинают сначала безудержно восхвалять женщину, а дальше резко приступают к унижению, говоря, как нужно и не нужно делать.
«Если с первых минут знакомства он вам рассказывает, какого цвета должен быть маникюр, то это уже звоночек. Потому что тактичный человек, который еще и с вами никаких отношений не имеет, делать какие-то замечания женщине не станет», — подчеркнула Миллер.