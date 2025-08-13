Психолог объяснила, почему людям тяжело выражать свои эмоции

13 августа 2025, 12:35

Психосоматолог Тур: людям тяжело выражать эмоции из-за травмы в детстве

Фото: iStock/PIKSEL

Каждый из нас встречался с ситуацией, когда тяжело выражать свои эмоции. Причин этому может быть много.





Врач, психосоматолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что травмирующий детский опыт приводит к неумению выражать свои эмоции.





«Здесь дело в детской истории, когда ребенок вырастает в семье, где нужно быть постоянно счастливым, где плакать нельзя. Эти установки превращают ребенка в робота, а потом на него воздействует наша сегодняшняя популярная психология, и он понимает, что это просто приемлемый шаблон одобрения», — пояснила она.

«Поэтому необходимо себя спрашивать, где прячутся настоящие эмоции. Это ведь все кратковременно и изменчиво», — сказала Тур.