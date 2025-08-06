Стало известно, возможно ли быть перманентно счастливым человеком

06 августа 2025, 12:21

Психосоматолог Тур: постоянное счастье делает из нас роботов

Фото: istockphoto/Pheelings Media

Возможно ли быть счастливыми все время? Психология токсичной позитивности особенно популярна в сегодняшнее время. Как навязанный оптимизм мешает нам проживать настоящие эмоции?





Врач, психосоматолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что люди зачастую создают иллюзорные пространства, которым пытаются соответствовать.





«Сюда входит в том числе позитивный постоянный образ, который мы как транслируем в окружающий мир, так и пытаемся чувствовать. Хотя это называется автоматизм, но мы не роботоподобные воины, которые всегда улыбаются, прощают, смеются», — сказала эксперт.

«Радость и счастье — это состояния кратковременные, а их повторения делают нашу жизнь лучше. Постоянно ходить и улыбаться – это, как минимум, странно. У нас же и негативные эмоции есть тоже, их нельзя прятать в карманы», — сообщила психосоматолог.