Психолог объяснила, почему мы откладываем счастье на будущее и как это исправить

11 ноября 2025, 11:50

Психолог Борьессон: дорогие покупки и отпуск не приносят настоящего счастья

Фото: iStock/AntonioGuillem

Почти каждый из нас хоть раз ловил себя на мысли: «Вот в следующем году жизнь точно наладится!». Мы строим воздушные замки и связываем ощущение радости с идеальными обстоятельствами в будущем. Почему же нам свойственно откладывать счастье на потом и как научиться чувствовать его уже сегодня?





Сертифицированный коуч, научный исследователь в области психологии и саморазвития Алёна Борьессон в беседе с «Радио 1» заявила, что мы часто заблуждаемся в счастье. Нам кажется, что его источник — во внешних обстоятельствах: новой работе, дорогой покупке или поездке на тропический остров, однако это опасная иллюзия.





«Если мы с вами вернёмся к тому, что счастье — это внутренняя история, состояние, которое мы ощущаем на эмоциональном уровне, то поймём, что само по себе определённое обстоятельство или вещь нам его не создадут. Иначе мы бы с вами все чувствовали счастье, будучи в определённой локации или прикасаясь к определённому предмету», — пояснила она.

«Осознание внутренней природы счастья не отменяет амбиций, а делает нас свободнее. Если вы поймете, что источник этого состояния всегда был внутри, и вы можете его себе воссоздавать, даже без Мальдивов или дорогих покупок, то это свобода внутри вас и разные возможности», — объяснила психолог.

«Вы действуете из состояния внутренней полноты, а не из ощущения недостатка», — резюмировала эксперт.