Россиян предупредили о риске сердечно-сосудистых заболеваний из-за нелюбимой работы
Психолог Самбурский: у недовольных своей работой повышается риск болезней сердца
У недовольных своей работой людей на 40% увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 80% – выгорания и депрессии. Об этом предупредил клинический психолог Станислав Самбурский.
По его словам, от удовлетворённости своей профессиональной ролью зависит уровень стресса и физического здоровья. Те, кто работают на любимой работе, реже впадают в депрессии, быстрее восстанавливаются от усталости после трудового дня. Однако эксперт отметил, что бывают случаи, когда человек не может уволиться в силу определённых обстоятельств.
«Например, потому что у мужчины ипотека и жена в декрете, а денег отложенных нет. И вот каждое утро он идет туда как на каторгу, злится и стыдится того, что потерял себя. В такой ситуации очень важно признать, что в данный момент искать работу мечты не время», — сказал Самбурский «Москве 24».
В этом случае психолог посоветовал фокусироваться даже на малых успехах и хвалить себя. Кроме того, человеку стоит постараться создать на работе совпадение ценностей. В этом случае «психика начнёт дышать свободнее».
«Надо позволить себе не страдать, а наслаждаться тем, что имеешь», — заключил эксперт.
В свою очередь руководитель службы обучения и развития персонала СДЭК Елена Баева рассказала «Газете.Ru» о гостворкинге, когда сотрудник создает видимость активной работы, но фактически не выполняет значимых задач.
«Это не лень и не прокрастинация, а защитная реакция на рабочие обстоятельства. Сотрудник физически присутствует на работе, но внутренне выключен из процесса, выполняя задачи по инерции», — объяснила специалист.
Это происходит из-за тотального контроля со стороны руководства, когда работнику приходится создавать видимость активности, чтобы избежать давления.
Кроме того, некоторые сотрудники занимаются гостворкингом ввиду отсутствия признания, когда не видят ценности в своих действиях и постоянно сталкиваются с оспариванием своих решений. По словам Баевой, в этом случае человек просто теряет мотивацию.