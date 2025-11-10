Россиян предупредили о риске сердечно-сосудистых заболеваний из-за нелюбимой работы

10 ноября 2025, 16:06

Психолог Самбурский: у недовольных своей работой повышается риск болезней сердца

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

У недовольных своей работой людей на 40% увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 80% – выгорания и депрессии. Об этом предупредил клинический психолог Станислав Самбурский.





По его словам, от удовлетворённости своей профессиональной ролью зависит уровень стресса и физического здоровья. Те, кто работают на любимой работе, реже впадают в депрессии, быстрее восстанавливаются от усталости после трудового дня. Однако эксперт отметил, что бывают случаи, когда человек не может уволиться в силу определённых обстоятельств.





«Например, потому что у мужчины ипотека и жена в декрете, а денег отложенных нет. И вот каждое утро он идет туда как на каторгу, злится и стыдится того, что потерял себя. В такой ситуации очень важно признать, что в данный момент искать работу мечты не время», — сказал Самбурский «Москве 24».

«Надо позволить себе не страдать, а наслаждаться тем, что имеешь», — заключил эксперт.

«Это не лень и не прокрастинация, а защитная реакция на рабочие обстоятельства. Сотрудник физически присутствует на работе, но внутренне выключен из процесса, выполняя задачи по инерции», — объяснила специалист.