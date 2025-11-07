Психолог назвала неочевидную причину депрессии

07 ноября 2025, 16:56

Психолог Горелова: ошибки в мышлении приводят к депрессии

Фото: iStock/sqback

К тревоге и депрессии часто приводит неправильное мышление. Об этом предупредила психолог Елена Горелова.





Она пояснила, что деструктивные мысли часто становятся причиной различных психических расстройств, поскольку искажают восприятие реальности и самого себя.





«Например, максималистское мышление может заставить нас чувствовать, что мы никогда не будем достаточно хороши, что, в свою очередь, подрывает нашу самооценку», — объяснила Горелова в беседе с RuNews24.ru.