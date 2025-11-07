Психолог назвала неочевидную причину депрессии
Психолог Горелова: ошибки в мышлении приводят к депрессии
К тревоге и депрессии часто приводит неправильное мышление. Об этом предупредила психолог Елена Горелова.
Она пояснила, что деструктивные мысли часто становятся причиной различных психических расстройств, поскольку искажают восприятие реальности и самого себя.
«Например, максималистское мышление может заставить нас чувствовать, что мы никогда не будем достаточно хороши, что, в свою очередь, подрывает нашу самооценку», — объяснила Горелова в беседе с RuNews24.ru.
При категоричном мышлении человек видит мир в черно-белых тонах и любую неудачу воспринимает как полное и окончательное поражение, добавила психолог.
По её словам, некоторые мыслят обобщённо, то есть на основе одного негативного опыта делают усреднённые выводы о себе или окружающих. Другие же делают из маленькой проблемы катастрофу.
Горелова посоветовала скорректировать своё мышление. Для этого необходимо делать акцент на позитивных сторонах и положительных утверждениях. А от отрицательных установок лучше отказаться совсем.