«Низкая самооценка»: Психолог раскрыл, почему люди редактируют свои фотографии
Многие люди редактируют фотографии для соцсетей из-за низкой самооценки и страха осуждения. Об этом рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.
По его словам, люди часто желают показать себя с лучшей стороны, особенно это касается женщин, которые активно ретушируют фотографии для публикации в соцсетях. Психолог пояснил, что это связано с низкой самооценкой и неприятием себя.
«Когда человек постоянно редактирует свои фото, он сам себе внушает, что в реальности он недостаточно хорош, и со временем это усугубляет низкую самооценку. Это создает иллюзию, что он должен выглядеть идеально, и вызывает тревогу по поводу собственной внешности. В итоге человек все больше замыкается, опасаясь критики или осуждения», — подчеркнул Сергей Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
Психолог призвал научиться принимать себя, поскольку низкая самооценка и внутренний дискомфорт делают человека уязвимым. Если человек любит себя, то ему не нужно скрывать свои недостатки, поскольку они его не беспокоят, заключил эксперт.