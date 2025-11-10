«Низкая самооценка»: Психолог раскрыл, почему люди редактируют свои фотографии

10 ноября 2025, 17:08

Психолог Лунюшин: Низкая самооценка делает человека уязвимым

Фото: iStock/Drazen Zigic

Многие люди редактируют фотографии для соцсетей из-за низкой самооценки и страха осуждения. Об этом рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.





По его словам, люди часто желают показать себя с лучшей стороны, особенно это касается женщин, которые активно ретушируют фотографии для публикации в соцсетях. Психолог пояснил, что это связано с низкой самооценкой и неприятием себя.





«Когда человек постоянно редактирует свои фото, он сам себе внушает, что в реальности он недостаточно хорош, и со временем это усугубляет низкую самооценку. Это создает иллюзию, что он должен выглядеть идеально, и вызывает тревогу по поводу собственной внешности. В итоге человек все больше замыкается, опасаясь критики или осуждения», — подчеркнул Сергей Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.