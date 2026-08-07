«Поговорить на лавочке»: психолог Сальникова раскрыла, почему общение после 50 лет защищает от одиночества и мошенников
Период после 50 лет часто приносит не только больше свободного времени, но и серьёзные перемены. Взрослые дети начинают жить отдельно, супруги остаются наедине друг с другом, а привычный ритм семьи меняется. Позже человек может столкнуться с утратой партнёра, одиночеством и тревогой за собственную безопасность. Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему в зрелом возрасте особенно важно поддерживать отношения, не отказываться от общения и искать новые интересы.
После 50 лет семья переживает новый этапМногие родители долго живут в режиме постоянной заботы о детях. Они обсуждают учёбу, здоровье, кружки, экзамены, будущую профессию. Семейные планы часто строятся вокруг потребностей сына или дочери. Когда дети вырастают и переезжают, привычная система меняется. В квартире становится тише, а у родителей появляется много свободного времени. Для одних этот этап открывает новые возможности. Другие ощущают растерянность, тревогу или пустоту.
Клинический психолог Дарья Сальникова считает, что особенно важный период наступает примерно в 50 лет. В этот момент взрослые дети нередко начинают самостоятельную жизнь и покидают родительский дом.
«Для пары это часто становится новым кризисом. На протяжении 20 лет многое сосредоточено вокруг детей: разговоры, планы, повседневные дела», — отметила Сальникова.
По словам эксперта, после отъезда детей супругам приходится заново выстраивать контакт. Им нужно вспомнить, что объединяет их помимо родительских обязанностей. Иногда люди обнаруживают, что за годы совместной жизни перестали говорить друг с другом о личных желаниях, мечтах и переживаниях. Психолог пояснила, что партнёры могут заново узнавать себя и человека рядом. Такой процесс требует времени, внимания и готовности к честному разговору.
Почему «пустое гнездо» влияет на отношения супруговПсихологи называют ситуацию, когда взрослые дети покидают дом, синдромом пустого гнезда. Это не диагноз, а распространённая эмоциональная реакция на перемены в семье. Родители могут скучать, испытывать вину или тревожиться за ребёнка. Иногда они пытаются сохранить прежний уровень контроля: часто звонят, требуют отчёта о каждом шаге, обижаются на редкие визиты. Такое поведение способно осложнить отношения и с детьми, и между супругами. Дарья Сальникова подчеркнула, что после отъезда детей пара получает шанс создать новую главу своей жизни.
«Когда дети вырастают и уходят, партнёрам приходится заново узнавать себя и друг друга, учиться строить отношения в новых условиях», — сказала специалист.
Вместо попыток вернуть прошлый порядок эксперты советуют обратить внимание на настоящее. Можно обсудить совместные планы, путешествия, ремонт, обучение, спорт или хобби. При этом не стоит заставлять себя проводить всё время вместе. У каждого человека должны сохраняться личные интересы, друзья и пространство для отдыха. Полезно начать с простых шагов: гулять по вечерам, вместе готовить ужин, ходить в театр, смотреть фильмы и обсуждать впечатления. Главное — не ждать, что близость появится сама. Отношения нуждаются в участии, особенно после масштабных перемен.
Развод после 50: не всегда причина кроется в возрастеРазвод в зрелом возрасте часто удивляет окружающих. Люди могут прожить вместе десятки лет, вырастить детей, создать общий быт — и всё же принять решение расстаться. Однако возраст сам по себе не разрушает семью. Как отметила Дарья Сальникова, в период, когда дети начинают жить отдельно, накопившиеся сложности могут выйти на первый план. Раньше родительские задачи занимали почти всё внимание. После их завершения супруги замечают проблемы, на решение которых долго не хватало сил или времени.
«Не случайно многие пары именно в этот период разводятся, а другие обращаются за помощью к психологу», — рассказала эксперт.
Обращение к специалисту не означает, что отношения обречены. Семейная терапия помогает партнёрам услышать друг друга, обсудить претензии без взаимных обвинений и понять, хотят ли они сохранять союз. Иногда консультация нужна не для примирения, а для спокойного и уважительного расставания. Важно не стыдиться помощи. Психолог не принимает решения за клиента, но помогает увидеть ситуацию яснее и найти опору.
Утрата партнёра: почему нельзя оставаться в изоляцииЕщё один сложный жизненный этап связан с потерей супруга или супруги. Утрата любимого человека меняет ежедневную реальность. Исчезают привычные разговоры, общие ритуалы, поддержка, ощущение дома как пространства для двоих. Горе не имеет точного срока. Один человек быстро возвращается к привычным делам, другому нужны месяцы или годы. Не стоит требовать от себя немедленного спокойствия или делать вид, что ничего не произошло.
При этом длительная изоляция может усиливать переживания. Человек перестаёт выходить из дома, отказывается от встреч, не отвечает на звонки. Со временем одиночество рискует стать привычкой, из которой трудно выбраться. Сальникова обратила внимание на значение социализации после утраты партнёра.
«Общение с друзьями, соседями, участие в клубах и кружках создают ощущение значимости, поддержки и базовой безопасности», — объяснила клинический психолог.
Речь не идёт о том, что человеку нужно сразу забыть о потере и постоянно развлекаться. Поддержка работает иначе. Разговор с соседкой, визит к родственникам, встреча с друзьями или совместная прогулка помогают не оставаться один на один с тяжёлыми мыслями.
Разговоры «на лавочке» поддерживают не хуже больших мероприятийСоциальная активность не обязательно требует дорогих поездок, шумных праздников или насыщенного графика. Иногда человеку достаточно регулярного контакта с теми, кому он доверяет. Дарья Сальникова отметила, что даже простое общение во дворе имеет значение.
«Даже просто посидеть вместе, поговорить на лавочке — это важная часть социальной жизни», — подчеркнула она.
Такие встречи дают возможность почувствовать свою включённость в жизнь. Человек делится новостями, получает эмоциональный отклик, слышит другой взгляд на события. Это особенно ценно для пожилых людей, чьи дети и внуки могут жить далеко или редко приезжать. Поддерживать контакт можно в удобном формате: созваниваться несколько раз в неделю, вместе ходить в магазин, приглашать знакомых на чай, участвовать в мероприятиях района. Важна не масштабность общения, а его регулярность и доброжелательность.
Если близкий человек резко замкнулся после утраты, родственникам стоит действовать бережно. Лучше не требовать «взять себя в руки», а предлагать конкретную помощь: сходить вместе на прогулку, приехать на обед, помочь записаться в кружок или на консультацию.
Общение защищает пожилых людей от мошенниковСоциальное окружение играет не только эмоциональную роль. Оно помогает человеку вовремя заметить опасность и не принять поспешное решение. Пожилые люди часто сталкиваются со звонками от лжесотрудников банков, полиции, социальных служб или коммунальных организаций. Мошенники давят на страх, торопят, запрещают рассказывать о разговоре родственникам и требуют немедленно перевести деньги.
Одинокому человеку сложнее проверить информацию. В тревожной ситуации он может растеряться и поверить незнакомцу, особенно если тот уверенно говорит о «блокировке счёта», «подозрительной операции» или «проблемах родственника». Сальникова подчеркнула, что близкие связи создают дополнительную защиту.
«Люди старше 60 лет нередко становятся целью мошенников, особенно если они одиноки и им не с кем обсудить тревожный звонок или сообщение», — предупредила психолог.
По её словам, друзья, соседи и родственники могут помочь человеку остановиться и не действовать под давлением. Иногда один короткий звонок знакомому спасает накопления.
Важно заранее договориться с пожилыми родителями или родственниками о простом правиле: любые разговоры о деньгах, кодах из СМС, банковских картах и переводах нужно обсуждать с близкими. Настоящие сотрудники банка не просят назвать секретные коды и не требуют срочно переводить средства на «безопасный счёт».
Новые увлечения после 60 лет дают ощущение будущегоПосле завершения карьеры или ухода взрослых детей у человека появляется время, которого раньше не хватало. Многие воспринимают этот период как потерю привычного статуса. Но он может стать возможностью для новых открытий. Дарья Сальникова предложила смотреть на зрелый возраст как на экспериментальную ступень жизни. В это время можно попробовать занятия, о которых человек думал много лет, но постоянно откладывал их из-за работы, семьи или бытовых задач.
«После 60 лет многие начинают осваивать то, на что раньше не хватало времени: садоводство, вязание, искусство, книжные или философские клубы», — перечислила эксперт.
Новое хобби не обязано приносить доход или превращаться в большое достижение. Его ценность — в интересе, удовольствии и ощущении движения. Человек учится, получает свежие впечатления, знакомится с людьми со схожими взглядами. Кому-то подойдёт рисование, кому-то — скандинавская ходьба, танцы, хор, кулинарные курсы, настольные игры или волонтёрство. Можно начать с одного занятия в неделю и прислушаться к себе. Если интерес не появился, это не повод отказываться от поиска: другой формат может оказаться ближе.
Как выбрать занятие, если ничего не хочетсяПосле стресса, утраты или длительного напряжения желание пробовать новое может исчезнуть. Человек думает, что ему уже поздно учиться, знакомиться или менять привычки. Такие мысли понятны, но они не всегда отражают реальность. Начать можно с минимальной нагрузки. Например, не записываться сразу на длительный курс, а посетить пробное занятие. Не обещать себе ежедневные тренировки, а выйти на короткую прогулку. Не искать «идеальное» увлечение, а разрешить себе любопытство.
Полезно задать себе несколько вопросов:
- Что мне нравилось в детстве или молодости?
- О чём я часто читаю или смотрю видео?
- Что я давно хотел попробовать?
- С кем мне приятно проводить время?
- Какое занятие даст мне ощущение спокойствия или интереса?
Иногда новый интерес рождается из повседневных вещей. Любовь к растениям может привести в садовый клуб. Увлечение книгами — в библиотеку или читательское сообщество. Желание помогать людям — в волонтёрский проект. Не стоит сравнивать себя с более опытными участниками. В зрелом возрасте люди приходят в новые сферы не ради оценки, а ради наполненной жизни и собственного благополучия.
Почему хобби и связи важны для психологического здоровьяОбщение и интересное дело помогают человеку справляться с одиночеством и стрессом. Они возвращают структуру дню: появляется повод встать утром, собраться, выйти из дома, позвонить знакомому или подготовиться к встрече. По словам Сальниковой, новые занятия и социальные контакты поддерживают психологическое благополучие и положительно влияют на здоровье.
«Новые хобби и общение помогают справляться со стрессом и одиночеством», — заключила эксперт.
Важно помнить: активность не отменяет сложные чувства. Можно скучать по детям, переживать семейный кризис или горевать по ушедшему партнёру — и при этом продолжать жить, встречаться с людьми, заниматься творчеством, строить планы. Если тревога, апатия, бессонница или ощущение бессмысленности не ослабевают долгое время, стоит обратиться к психологу или врачу. Просить помощь — нормальный шаг, который говорит не о слабости, а о внимании к себе. Зрелый возраст не означает остановку. Это период, когда человек может пересмотреть привычный уклад, укрепить отношения, найти близких по духу людей и дать себе право на новые желания.