07 августа 2026, 13:59

Фото: iStock/Oleg Elkov

Период после 50 лет часто приносит не только больше свободного времени, но и серьёзные перемены. Взрослые дети начинают жить отдельно, супруги остаются наедине друг с другом, а привычный ритм семьи меняется. Позже человек может столкнуться с утратой партнёра, одиночеством и тревогой за собственную безопасность. Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему в зрелом возрасте особенно важно поддерживать отношения, не отказываться от общения и искать новые интересы.





Содержание После 50 лет семья переживает новый этап Почему «пустое гнездо» влияет на отношения супругов Развод после 50: не всегда причина кроется в возрасте Утрата партнёра: почему нельзя оставаться в изоляции Разговоры «на лавочке» поддерживают не хуже больших мероприятий Общение защищает пожилых людей от мошенников Новые увлечения после 60 лет дают ощущение будущего Как выбрать занятие, если ничего не хочется Почему хобби и связи важны для психологического здоровья

После 50 лет семья переживает новый этап

«Для пары это часто становится новым кризисом. На протяжении 20 лет многое сосредоточено вокруг детей: разговоры, планы, повседневные дела», — отметила Сальникова.

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Почему «пустое гнездо» влияет на отношения супругов

«Когда дети вырастают и уходят, партнёрам приходится заново узнавать себя и друг друга, учиться строить отношения в новых условиях», — сказала специалист.

Развод после 50: не всегда причина кроется в возрасте

«Не случайно многие пары именно в этот период разводятся, а другие обращаются за помощью к психологу», — рассказала эксперт.

Утрата партнёра: почему нельзя оставаться в изоляции

«Общение с друзьями, соседями, участие в клубах и кружках создают ощущение значимости, поддержки и базовой безопасности», — объяснила клинический психолог.

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Разговоры «на лавочке» поддерживают не хуже больших мероприятий

«Даже просто посидеть вместе, поговорить на лавочке — это важная часть социальной жизни», — подчеркнула она.

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Общение защищает пожилых людей от мошенников

«Люди старше 60 лет нередко становятся целью мошенников, особенно если они одиноки и им не с кем обсудить тревожный звонок или сообщение», — предупредила психолог.

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Новые увлечения после 60 лет дают ощущение будущего

«После 60 лет многие начинают осваивать то, на что раньше не хватало времени: садоводство, вязание, искусство, книжные или философские клубы», — перечислила эксперт.

Как выбрать занятие, если ничего не хочется

Что мне нравилось в детстве или молодости?

О чём я часто читаю или смотрю видео?

Что я давно хотел попробовать?

С кем мне приятно проводить время?

Какое занятие даст мне ощущение спокойствия или интереса?

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Почему хобби и связи важны для психологического здоровья

«Новые хобби и общение помогают справляться со стрессом и одиночеством», — заключила эксперт.