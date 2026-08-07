Гулявшую голой по Москве блогершу задержали на выходе из спецприемника

07 августа 2026, 12:08

Гулявшую голой по Москве блогершу Брагину задержали за изготовление порно

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Экс-участницу «Дома-2» задержали по делу об изготовлении и распространении порнографии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.