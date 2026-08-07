Гулявшую голой по Москве блогершу задержали на выходе из спецприемника
Экс-участницу «Дома-2» задержали по делу об изготовлении и распространении порнографии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, 22-летняя Анастасия Брагина пробыла на свободе около десяти секунд, едва успев выйти из спецприёмника после ареста за хулиганство. У выхода из здания ее снова задержали силовики. Следствие настаивает на помещении блогерши в СИЗО. Теперь ей может грозить до шести лет колонии.
Ранее девушка получила десять суток ареста и штраф в четыре тысячи рублей за голую прогулку по Москве. Она прошлась по улицам без одежды, не обращая внимания на прохожих, среди которых были дети.
Брагина стала пятой фигуранткой дела о создании откровенного контента за последние месяцы. До этого по той же статье проходили Диана Шурыгина, Настя Холод, их продюсер Людвиг Кричкер и Соня Мармеладова.
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