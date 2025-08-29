Психолог рассказала, как поднять самооценку

29 августа 2025, 15:41

Психолог Русинова: чтобы поднять самооценку, нужно заниматься содержанием

Фото: iStock/QunicaStudio

В современном мире у людей есть множество внутренних комплексов и посторонних мыслей. Из-за чего они появляются, и как с ними бороться?





Семейный психолог Елена Русинова в беседе с «Радио 1» заявила, что, женщины, выросшие в непринятии себя в детстве, хотят это компенсировать через своих детей.





«Такие мамы начинают своих детей воспитывать противоположным образом, навязывать им свой комплекс. Если, например, им не говорили, что они красивые, то они начинают внушать своим детям потом то, что они самые лучшие, что все должно быть только ради них. Это формирует противоположную историю: красавица-принцесса выходит в мир, а там этого признания не получает, потому что не научилась быть ответственной, как-то отслеживать свои эмоции, поддерживать себя, не реализовала свои таланты», — сказала она.

«Когда есть какая-то категоричность — это всегда про внутренний конфликт и про комплексы. Есть две стороны медали: есть супер красивые люди, которые делают акцент на внешнем, а есть те, кто гордятся своей какой-то неухоженностью. И то, и то считается нарциссизмом. Когда мы занимаемся своим внутренним содержанием, то это на 100% всегда приводит к желаемым результатам, потому что у нас никто не может этого отнять. А внешнее зачастую теряется со временем, из-за чего женщины впадают в депрессию», — объяснила психолог.

«Соцсети дело усугубляют. Мы смотрим за известными личностями, думая, что они живут правильно, хотим также, а себя при этом не чувствуем», — поделилась Русинова.