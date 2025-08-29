Психолог предупредила о «синдромоме 1 сентября» у взрослых

29 августа 2025, 16:36

Психолог Шпагина: у взрослых может возникать «синдром 1 сентября»

Фото: iStock/dragana991

Феномен «синдрома 1 сентября» иногда может возникать у взрослых перед началом учебного года. Об этом предупредила психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.





По словам психолога, проявление феномена «синдрома 1 сентября» у взрослых становится примером того, как глубоко в психике спрятаны ритмы, заданные в детстве.





«Многие годы начало сентября было для нас связано с четким режимом и сменой деятельности. Тело помнит этот стресс, даже если сознательно мы давно не студенты. Кроме того, мощное влияние оказывают реклама, массовые мероприятия и разговоры о "начале нового года" создают ощущение, что "все начинают с понедельника новую жизнь, а я нет"», — пояснила Шпагина в разговоре с «Газетой.Ru».

