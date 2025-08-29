Психолог предупредила о «синдромоме 1 сентября» у взрослых
Психолог Шпагина: у взрослых может возникать «синдром 1 сентября»
Феномен «синдрома 1 сентября» иногда может возникать у взрослых перед началом учебного года. Об этом предупредила психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
По словам психолога, проявление феномена «синдрома 1 сентября» у взрослых становится примером того, как глубоко в психике спрятаны ритмы, заданные в детстве.
«Многие годы начало сентября было для нас связано с четким режимом и сменой деятельности. Тело помнит этот стресс, даже если сознательно мы давно не студенты. Кроме того, мощное влияние оказывают реклама, массовые мероприятия и разговоры о "начале нового года" создают ощущение, что "все начинают с понедельника новую жизнь, а я нет"», — пояснила Шпагина в разговоре с «Газетой.Ru».
По её словам, всё это порождает тревогу упущенных возможностей, которая сможет привести к постоянной апатии, подавленности или раздражительности.
Шпагина посоветовала в этом случае сменить декорации, например, сделать перестановку или купить новое растение. Кроме того, можно ввести новую осеннюю традицию, например, воскресные завтраки. Таким образом психике будет подан сигнал, что все изменения являются приятными и безопасными.
Тем временем практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова рассказала Общественной Службе Новостей, что на адаптацию к школьному графику потребуется от одной до трёх недель. По её словам, родители должны помочь детям влиться в новый режим постепенно, это же касается сокращения времени использования смартфонов.
«Первое, главное правило — не делать это резко. Лучше уменьшать экранное время постепенно — сначала лечь спать на час раньше, потом договориться, что вечером мы раньше убираем телефон. И так шаг за шагом», — отметила Дугенцова.
Она также посоветовала составить для ребёнка расписание, в котором будут школьные дела, а также время для отдыха и гаджетов. Важно убирать телефон за час до сна и во время еды, заключила психолог.