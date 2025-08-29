Психолог озвучила главную проблему женщин современного поколения

29 августа 2025, 12:55

Психолог Русинова: современные женщины не видят в себе красоты

Фото: iStock/Stanislav Shkoborev

Зумеры все чаще сознательно выбирают для романтических отношений партнеров с непримечательной внешностью, отдавая приоритет внутренним качествам. Этот тренд в социальных сетях получил название «Шрекинг» в честь персонажа известного мультфильма «Шрек».





Семейный психолог Елена Русинова в беседе с «Радио 1» заявила, что россияне делают большой акцент на внешности, потому что есть иллюзия, что красота делает успешнее.





«Люди тратят много сил, энергии, ресурсов на свою внешность — особенно женщины. И эта тенденция негативно сказывается на самооценке, потому что есть женщины, которые от природы не соответствуют стандартам красоты 90−60−90 и чувствуют себя неправильными. Они стараются большее количество своих возможностей, ресурсов тратить не на то, чтобы быть счастливыми, а на то, чтобы реализовывать свой потенциал, чтобы изменить себя внешне», — сказала она.

«Я считаю, что женщины по своей природе достаточно красивые. Но большинство не видят эту красоту внутри себя, им кажется, что с ними что-то не в порядке. Это как раз вопросы к самооценке. И поэтому они несчастливы и страдают», — объяснила психолог.