«Дети в Африке танцуют под мою песню»: Мот высказался о мировом тренде с его треком
Певец Мот прокомментировал неожиданную популярность своего трека «Как к себе домой», под который в разных странах начали массово снимать танцевальные ролики. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В сети пользователи повторяют простой танец с платками и полотенцами, и тренд уже распространился далеко за пределы России.
Перед большим концертом вместе с JONY артист признался, что для него это совершенно новый опыт. По словам Мота, за 15 лет карьеры он ещё ни разу не сталкивался с подобной мировой волной популярности.
Особенно музыканта удивило, что под его песню танцуют даже дети в африканских странах. Исполнитель отметил, что испытывает сильные эмоции и рад видеть, как его музыка объединяет людей.
Мот также добавил, что хотел бы, чтобы в России было больше танцующих людей. По его мнению, этот тренд может стать первым серьёзным шагом к международной популярности.
Артист не исключил, что в будущем на одном из крупных концертов в Москве он может пригласить авторов вирусных роликов и устроить совместный танец.
