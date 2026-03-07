«Дети в Африке танцуют под мою песню»: Мот высказался о мировом тренде с его треком

07 марта 2026, 13:01

Мот удивился вирусному тренду под свой хит «Как к себе домой»

Рэпер Мот (Фото: Instagram* / @mmott23)

Певец Мот прокомментировал неожиданную популярность своего трека «Как к себе домой», под который в разных странах начали массово снимать танцевальные ролики. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».