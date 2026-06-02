Психолог объяснила, зачем умные женщины играют «глупышек» на свиданиях

02 июня 2026, 13:25

Психолог Сальникова: умные женщины играют «глупышек» на свиданиях ради легкости

По данным исследований, около 40% женщин хотя бы раз в жизни намеренно упрощали себя в общении с мужчинами. Но за этим стоит не слабость, а адаптация.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, что образ «глупой, доверчивой девочки» — не признак низкого интеллекта, а гибкий социальный инструмент. И иногда эта маска помогает отношениям, а в другом случае — вредит.





«Женщина становится "глупышкой" — это образ, который она берет, когда идет на свидание. Такая социальная маска девочки, которая может ошибаться, доверчива, может сказать: "Я девочка, я передумала" — и не нести никакой ответственности», — сказала она.

«Взгляд легкий, улыбка до ушей, легкость общения — никакой обязательности, принудительности, скованности. Все это способствует тому, чтобы завести общение. Но также особенно ярко эта маска проявляется у женщин в долгосрочных отношениях. Представьте: мама троих детей, уставшая, строгая, проверяющая домашку, контролирующая всех и вся — выходит с мужем на свидание. И переключение на этот образ — самое первое, что приходит в голову: легкой, естественной, немножко глупой дамы. Это положительная ситуация, когда женщина просто меняет маски, играет образ», — объяснила психолог.

«Я всегда говорю: меняйте маски, но не в негативном и не в позитивном контексте. У всех нас есть социальные роли. Мы не должны с детьми общаться так же, как с мужем, а с подружкой — так же, как с детьми. Маска "глупой женщины" тоже имеет место быть в репертуаре. Это история больше положительная, чем отрицательная», — резюмировала Сальникова.