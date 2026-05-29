«Продает чудо»: эксперт ответил, почему россияне выбирают экстрасенсов, а не психологов

29 мая 2026, 12:44

Политпсихолог Вафин: Россияне до сих пор стесняются говорить о депрессии

Фото: iStock/vladans

Россияне стесняются говорить о тревоге и депрессии, однако готовы отдать 500 тысяч рублей экстрасенсу, обещающему снять порчу. На это обратил внимание политический психолог, кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин.





По его словам, в российском обществе на протяжении долгого времени действовали установки: «соберись», «не выдумывай», «у других хуже», «к психологу ходят слабые». Из-за этого люди годами терпят внутреннюю боль, но не просят помощи, чтобы не показаться странными или сломленными.





«Мы, россияне, до сих пор стесняемся говорить о тревоге, апатии, а тем более депрессии. Но есть показательный парадокс: человек может спокойно отдать 500 тысяч рублей экстрасенсу, потому что тот продает чудо — обещает снять порчу, вернуть любовь, открыть денежный поток, почистить энергетику. А 40 тысяч рублей психологу тот же человек отдает с трудом, потому что психолог не обещает магического решения», — отметил Вафин в разговоре с RuNews24.ru.