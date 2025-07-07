Психолог рассказала, почему целовать детей в губы опасно

07 июля 2025, 11:51

Психолог Винокурова: целовать подростков в губы нельзя

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Поцелуи — проявление нежности или нарушение личного пространства? По словам психологов, это показатель отношений, инструмент повышения положительных эмоций, позитивных гормонов, которые будут влиять улучшать здоровье иммунной системы и организма в целом.





Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что поцелуем можно нарушить границы человека.





«Здесь очень важно понимание границ. Например, если родитель без спроса целует ребёнка в губы или в щёку, обнимает его, разрешает это делать другим, то тут ломаются границы ребенка. Здесь дело не в самом факте поцелуя, а в психологическом посыле — будто границы тела не настолько важны. Это со временем может привести к ощущению смирения: люди могут делать со мной то, что мне не нравится», — объяснила эксперт.

«Дети до трех лет не идентифицируют себя по половому признаку. У ребенка нет сексуального контекста, когда родитель целует его в губы. Но дети-подростки уже отделяют себя, свою личность, понимают, кто они, и у них проявляется бунт. В этом случае не стоит проявлять такого явного внимания с нарушением границ», — подчеркнула психолог.