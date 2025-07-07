Профессор Сафонов: разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами достиг 30,4%

07 июля 2025, 05:07

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В России разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами достиг 30,4%. Об этом заявил профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.