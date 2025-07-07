Профессор Сафонов: разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами достиг 30,4%
В России разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами достиг 30,4%. Об этом заявил профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
В среднем россиянки зарабатывают 61,1 тысячи рублей, а мужчины 87,7 тысячи рублей. Как отметил Сафонов в своем интервью для РИА Новости, наибольший разрыв зафиксирован в сфере информационных технологий, а наименьший в образовании.
К тому же много женщин работают в малооплачиваемых коммерческих отраслях. В их числе 62% в сфере торговли, а 74% в деятельности гостиниц и общественном питании. При этом мужчины чаще занимают руководящие посты и берут дополнительные часы на работе. Большая доля россиян трудоустроены на вредных и опасных работах, на которых доплачивают за вредность на производстве.
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