Психолог назвал главные симптомы депрессии

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Главными симптомами депрессии являются проблемы со сном, тревожные мысли, отсутствие общения, несоблюдение гигиены и замкнутость. Об этом заявил клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн Георгий Алексеев. По его словам, еще один тревожный признак этого тяжелого заболевания — ангедония.
«Тревожными сигналами станут суицидальные мысли, ощущение безнадежности будущего или одиночества, а также чувство, что самостоятельно справиться с ситуацией невозможно, ощущение фатализма во всем. Один из тревожных признаков — ангедония, когда человек теряет способность радоваться тому, что раньше приносило удовольствие: вкусная еда, любимая музыка, фильмы», — пояснил специалист в беседе с «Петербургским дневником».В свою очередь психолог-педагог Анастасия Кардиакос рассказала, как бороться с прокрастинацией. В разговоре с «Москвой 24» эксперт указала, что речь идет не просто о лени, а о сложном психологическом механизме, который чаще всего возникает у перфекционистов, людей с низкой самооценкой, тревожников, пациентов с СДВГ и депрессией.
«Когда дело кажется слишком трудным, скучным, пугающим или не дающим моментального удовлетворения, мозг выбирает краткосрочное облегчение — заняться чем-то более приятным. <…> наиболее эффективный способ проработать проблему — делить каждую задачу на пять шагов. Таким образом, получится список из маленьких дел, которые сбавят градус ожиданий от себя. И уже часть сделанного — повод для похвалы», — подчеркнула Кардиакос.Читайте также:
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