«Биполярка, СДВГ, тревоги и депрессии»: названы болезни современного поколения

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Современные люди больше склонны к различным расстройствам личности. Так считает практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.
«Биполярка, СДВГ, склонность к тревоге, к депрессиям и так далее — сейчас этого всего сильно больше стало. Конечно, мы стремимся к здоровью, но нужно понимать, что любой человек имеет право на любые заболевания, что заболевание — это не стыдно, даже если оно психиатрическое, что это норма жизни», — рассказал Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, современное поколение стало более нежным, так как хорошо живет и не готово к каким-либо испытаниям. Однако специалист отметил, что человек сейчас больше склонен к различным расстройствам из-за того, что получает много тревожной информации.
При этом психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Патимат Яхъяева рассказала «Газете.Ru», что депрессию могут спровоцировать антиаритмические препараты.
«Есть данные о том, что спровоцировать депрессию могут антиаритмические лекарственные средства. Первые сообщения о связи депрессии и антиаритмических препаратов появились в далеком 1967 году», — рассказала Яхъяева.
Тогда было проведено исследование с участием 89 людей. Все они принимали пропранолол. 27 человек начали страдать депрессией, а двое покончили жизнь самоубийством.
Врач пояснила, что бета-адреноблокаторы могут вызывать слабость, повышенную утомляемость и ночные кошмары. При этом Яхъяева уточнила, что водорастворимые препараты этих побочных эффектов не имеют.
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