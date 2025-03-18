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«Биполярка, СДВГ, тревоги и депрессии»: названы болезни современного поколения

Психолог Хорс: Современные люди больше склонны к расстройствам личности
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Современные люди больше склонны к различным расстройствам личности. Так считает практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.
«Биполярка, СДВГ, склонность к тревоге, к депрессиям и так далее — сейчас этого всего сильно больше стало. Конечно, мы стремимся к здоровью, но нужно понимать, что любой человек имеет право на любые заболевания, что заболевание — это не стыдно, даже если оно психиатрическое, что это норма жизни», — рассказал Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, современное поколение стало более нежным, так как хорошо живет и не готово к каким-либо испытаниям. Однако специалист отметил, что человек сейчас больше склонен к различным расстройствам из-за того, что получает много тревожной информации.

При этом психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Патимат Яхъяева рассказала «Газете.Ru», что депрессию могут спровоцировать антиаритмические препараты.

«Есть данные о том, что спровоцировать депрессию могут антиаритмические лекарственные средства. Первые сообщения о связи депрессии и антиаритмических препаратов появились в далеком 1967 году», — рассказала Яхъяева.

Тогда было проведено исследование с участием 89 людей. Все они принимали пропранолол. 27 человек начали страдать депрессией, а двое покончили жизнь самоубийством.

Врач пояснила, что бета-адреноблокаторы могут вызывать слабость, повышенную утомляемость и ночные кошмары. При этом Яхъяева уточнила, что водорастворимые препараты этих побочных эффектов не имеют.

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#психиатр
Врач назвала продукт, который выводит шлаки из организма
Врач Тимощенко: регулярное употребление отрубей очистит организм от шлаков
18 марта 2025, 12:31

Фото: iStock/PAVEL IARUNICHEV

Употребление отрубей на ежедневной основе поможет очистить организм от шлаков, заявила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.
«Отруби, благодаря высокому содержанию неперевариваемой клетчатки, являются важным и полезным дополнением рациона, ведь они способствуют улучшению перистальтики кишечника и регулярному комфортному стулу, улучшают баланс микрофлоры кишечника, снижают всасывание холестерина и жиров», — пояснила Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, отруби содержат минералы и витамины группы B. Чтобы сохранять здоровье кишечника, достаточно ежедневно употреблять всего 30 граммов клетчатки.

По словам Тимощенко, употребление отрубей может значительно оптимизировать рацион.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что весной необходимо есть те продукты, которые богаты витаминами и минералами, потому что они помогают организму после зимы — к примеру, шпинат, молодой чеснок, редис и руколу.

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Психиатр раскрыл, как перестать постоянно извиняться и чувствовать вину
Психиатр Вилков: чтобы перестать постоянно извиняться, стоит повышать самооценку
17 марта 2025, 22:24

Фото: iStock/brizmaker

Некоторые люди все время просят прощения за все свои действия. Как избавиться от вечных извинений, рассказал психиатр-психотерапевт Алексей Вилков.
Специалист пояснил, что люди, склонные к бесконечным извинениям, делают это по нескольким причинам. Однако зачастую так поступают личности с заниженной самооценкой.

«Причина здесь кроется в особенностях воспитания, перенесенных травмах в детстве, когда родители часто вызывали у ребенка чувство вины, завышенное или часто неоправданное. Поэтому человек с детства привыкает все время извиняться там, где он даже и не виноват», — пояснил Вилков в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также назвал, что причиной постоянных извинений является повышенная тревожность.

Психиатр посоветовал признать проблему, снизить уровень тревожности и начать мыслить более позитивно. Также необходимо повышать самооценку и оптимизировать образ жизни. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью специалиста.

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Химик раскрыл действие рицина, которым могли отравить Трампа
Химик Бабенко: от прикосновения с рицином смертельного отравления не произойдет
17 марта 2025, 20:59

Фото: iStock/sudok1

Доктор химических наук Павел Бабенко рассказал, что смертельного отравления не произойдет от простого прикосновения с рицином, так как яд действует по-другому.
Напомним, сторонники Трампа считают, что его могли отравить рицином, когда журналистка задела микрофоном лицо американского лидера. Они строят жуткие и одновременно загадочные версии, ведь в микрофоне, по их мнению, могли скрыть наконечник, или же смазать поверхность микрофона опасным рицином.

«Если рицин попадет на слизистую, то тогда не исключена вероятность летального исхода, так как вещество очень быстро впитывается. С момента его открытия очень много людей было отравлено посредством добавления рицина в еду», — рассказал Бабенко в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также подчеркнул, что при попадании в кровь в достаточных количествах это вещество запускает процессы, которые могут привести к летальному исходу.

Рицин обладает нервно-паралитическим действием, и при его попадании в кровоток начинается сворачивание белка, что в конечном итоге приводит к нервно-паралитическому отравлению.

Так, у человека ухудшается зрение, появляется удушье. Попадая в кровь в достаточном количестве, вещество запускает процессы, которые в итоге приводят к смерти человека, пояснил эксперт.

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#9 мая
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Врач пояснила, почему нельзя лечить грипп антибиотиками
Врач Звегинцева: ОРВИ нельзя лечить антибиотиками
17 марта 2025, 20:40

Фото: iStock/Anastasia Gryukanova

Грипп и ОРВИ нельзя лечить антибиотиками. Об этом рассказала заведующая отделением клинической фармакологии РКБ Татарстана Альбина Звегинцева.
«Грипп и ОРЗ вызываются вирусами, а антибиотики эффективны исключительно против бактерий. Их необоснованное применение при вирусных инфекциях бесполезно. Что будет, если пить антибиотики без надобности? Проблемы с кишечником, возможна сыпь, тошнота, слабость, тяжелые аллергические реакции, токсическое поражение печени, почек», — рассказала Звегинцева в беседе с «Татар-информ».

При этом она подчеркнула, что антибиотики не будут работать, когда они действительно будут необходимы, так как бактерии в организме к ним уже привыкнут.

В случае вирусного заболевания врач посоветовала соблюдать постельный режим, пить много жидкости и принимать жаропонижающие препараты, если температура поднимается выше 38,5°C.

По словам Звегинцевой, грипп и ОРВИ проходят самостоятельно за 5-7 дней, однако к вирусной инфекции может присоединиться бактериальное воспаление. В случае, если состояние внезапно ухудшается на 4-7 день болезни, то необходимо срочно обратиться к врачу.

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Врач предупредила об опасности просроченных и поддельных лекарств
17 марта 2025, 18:52

Фото: iStock/William DondyK

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина предупредила россиян об опасности приема просроченных или поддельных лекарственных препаратов.
Специалист отметила, что опаснее всего принимать просроченные лекарства, регулирующие работу сердца и нервной системы.

«Например, лекарства от аритмии, повышенной свертываемости крови, судорожных приступов. Если человек принял их, чтобы купировать опасное для жизни состояние, а они не сработали должным образом из-за того, что срок их годности уже истек, последствия могут быть самыми тяжелыми», — предупредила Уланкина в беседе с «Известиями».

Она призвала россиян внимательно следить за сроками годности лекарств и выбрасывать испорченные. По ее словам, в жидких формах лекарственных препаратов со временем могут размножаться бактерии.

Это может оказать негативное воздействие на функционирование пищеварительной системы, приводить к бактериальным инфекциям глаз и носа, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом. Кроме того, просроченные медикаменты могут вызывать аллергические реакции, отравления и даже нарушения работы сердца, почек, печени и органов зрения, пояснила Уланкина.

При этом ситуация с поддельными препаратами обстоит еще серьезнее, так как они не содержат нужного действующего вещества и производятся из некачественного или даже токсичного сырья. По словам врача, подделывают чаще всего дорогие препараты и отличить их от оригинала практически невозможно.

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