«Шоппинг и сладости»: Психиатр дал несколько советов, как справиться с осенней хандрой
Среди сезонных психических расстройств существует разница между людьми с заболеваниями клинического характера, сезонными депрессиями и обычной хандрой. Об этом рассказал врач-психиатр Игорь Лазарев.
Весной и осенью происходят обострения у пациентов с клиническими психическими расстройствами, отметил специалист. Кроме того, у людей могут возникать сезонные аффективные расстройства, депрессии. Подобные состояния длятся не менее двух недель и сопровождаются заторможенностью, тоской и другими симптомами. В этом случае необходимо обратиться к психиатру, чтобы подобрать медикаментозное лечение.
«Третья группа — это обычная хандра или усталость. Это не депрессия: настроение может быть плохим несколько дней, но человек способен функционировать в обычном режиме. В таких случаях помогает смена обстановки: поездки на солнце, ношение яркой одежды, физические упражнения, шопинг, сладости», — рассказал Лазарев в разговоре с Life.ru.
По его словам, важно убедиться, что речь действительно не идёт о депрессии.
Лазарев добавил, что простые советы могут помочь только при лёгких состояниях. В этом случае стоит уделять время для физической активности и прогулок на свежем воздухе, также стоит хорошо питаться и делать расслабляющие процедуры.