«Шоппинг и сладости»: Психиатр дал несколько советов, как справиться с осенней хандрой

27 августа 2025, 12:38

Психиатр Лазарев: При осенней хандре помогут яркая одежда и сладости

Фото: iStock/fizkes

Среди сезонных психических расстройств существует разница между людьми с заболеваниями клинического характера, сезонными депрессиями и обычной хандрой. Об этом рассказал врач-психиатр Игорь Лазарев.





Весной и осенью происходят обострения у пациентов с клиническими психическими расстройствами, отметил специалист. Кроме того, у людей могут возникать сезонные аффективные расстройства, депрессии. Подобные состояния длятся не менее двух недель и сопровождаются заторможенностью, тоской и другими симптомами. В этом случае необходимо обратиться к психиатру, чтобы подобрать медикаментозное лечение.





«Третья группа — это обычная хандра или усталость. Это не депрессия: настроение может быть плохим несколько дней, но человек способен функционировать в обычном режиме. В таких случаях помогает смена обстановки: поездки на солнце, ношение яркой одежды, физические упражнения, шопинг, сладости», — рассказал Лазарев в разговоре с Life.ru.