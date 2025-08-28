Психолог заявила о вреде учёбы во время летних каникул

28 августа 2025, 17:50

Психолог Наумова: учёба летом вредит психологическому здоровью ребёнка

Фото: iStock/hxdbzxy

Учебные занятия во время летних каникул перегружают психику ребёнка и могут привести к возникновению психологических или неврологических заболеваний. Об этом заявила детский психолог Наталья Наумова.





Специалист призвала родителей не нагружать детей во время летних каникул и дать им хорошенько отдохнуть.





«Летние каникулы специально созданы для того, чтобы дети смогли отдохнуть. Это как продолжительность ночного сна. Можно ли ночью добавить ребенку побольше занятий, чтобы он лучше подготовился к школе, и вместо 8-9 часов поспал, скажем, 4 часа? Это идет в ущерб психологического и соматического здоровья ребенка», — пояснила Наумова в разговоре с «Газетой.Ru».

«Чтобы год начался продуктивно, необходимо уже в конце лета задуматься над адаптацией подростка к ежедневным нагрузкам: школа требует дисциплины, внимания и систематичности. Начать стоит с режима дня: за неделю до 1 сентября необходимо начать вставать пораньше и вовремя ложиться», — посоветовала учитель.