Православный психолог Бородина сравнила лабубу с образом Христа

28 августа 2025, 18:50

Фото: iStock/Octavio Parra

Православный психолог и журналист Анастасия Бородина раскритиковала россиян за покупку лабубу и сравнила игрушку с образом Христа. Она призвала отказаться от монстра во время СВО.





Бородина призвала россиян очнуться и перестать культивировать лабубу. К тому же она напомнила заповедь в Библии про то, что верующий не должен создавать себе кумира. Видео, в котором она говорит об этом, психолог подписала:





«Лабубу — это образ монстра, также как икона образ Христа!» и призвала «вооружаться иконами и крестами, а не чертями и монстрами!».

«Мы платим большие денежки за лабубу. Но у нас сейчас идет война. И нам нужно всем очнуться и перестать культивировать монстра. Дорогушеньки, господь сказал: «Не создайте себе кумира». У господа все бесплатно».