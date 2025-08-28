Православный психолог Бородина сравнила лабубу с образом Христа
Православный психолог и журналист Анастасия Бородина раскритиковала россиян за покупку лабубу и сравнила игрушку с образом Христа. Она призвала отказаться от монстра во время СВО.
Бородина призвала россиян очнуться и перестать культивировать лабубу. К тому же она напомнила заповедь в Библии про то, что верующий не должен создавать себе кумира. Видео, в котором она говорит об этом, психолог подписала:
«Лабубу — это образ монстра, также как икона образ Христа!» и призвала «вооружаться иконами и крестами, а не чертями и монстрами!».
При этом в самом видео Бородина говорит:
«Мы платим большие денежки за лабубу. Но у нас сейчас идет война. И нам нужно всем очнуться и перестать культивировать монстра. Дорогушеньки, господь сказал: «Не создайте себе кумира». У господа все бесплатно».
Как отмечает telegram-канал «Осторожно, новости», Анастасия Бородина начала вести блог с начала года. Она стала известна как православный психолог и журналист.