В РФ предложили ввести отпуск для людей с эмоциональным выгоранием

04 июня 2025, 15:13

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением ввести в стране дополнительный отпуск для граждан с эмоциональным выгоранием. Об этом сообщает RT.







«Ещё в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание болезнью и включила её в Международную классификацию болезней (МКБ-11)», — говорится в обращении.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное трудовое законодательство в части предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сроком до семи календарных дней», — написал эксперт.

«Эмоциональное выгорание — это комплексное умственное, физическое и эмоциональное истощение. Краткосрочный отпуск продолжительностью всего семь дней не способен решить проблему. Для полноценного восстановления требуется значительно больше времени и индивидуальный подход к отдыху», — объяснила эксперт.