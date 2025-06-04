В РФ предложили ввести отпуск для людей с эмоциональным выгоранием
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с предложением ввести в стране дополнительный отпуск для граждан с эмоциональным выгоранием. Об этом сообщает RT.
«Ещё в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание болезнью и включила её в Международную классификацию болезней (МКБ-11)», — говорится в обращении.
При эмоциональном выгорании человек испытывает постоянную усталость, раздражителен и теряет мотивацию для работы. Оно может усилиться и привести к негативным психическим последствиям, считает Орлов.
«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное трудовое законодательство в части предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сроком до семи календарных дней», — написал эксперт.
В свою очередь психолог, логотерапевт, руководитель брендингового агентства «Свое мнение» Ольга Гнатенко рассказала в беседе с «Известиями», что отпуск при эмоциональном выгорании положительного эффекта не принесет.
«Эмоциональное выгорание — это комплексное умственное, физическое и эмоциональное истощение. Краткосрочный отпуск продолжительностью всего семь дней не способен решить проблему. Для полноценного восстановления требуется значительно больше времени и индивидуальный подход к отдыху», — объяснила эксперт.
В качестве альтернативы Гнатенко предложила обеспечить сотрудников возможностью взять внеочередной день отдыха в период повышенных нагрузок.