Психолог Сулим: популярность игрушек Labubu связана с модой и их необычностью
Куклы Labubu стремительно набирают популярность среди молодежи из-за своей визуальной необычности и моды. Так считает семейный психолог Софья Сулим.
«Это такая социальная история, где люди повторяют тренды... Это просто модно своей необычностью и распространённостью. Это вирусная история. Феномен Labubu напоминает популярность советского Чебурашки», — пояснила Сулим в беседе с RT.
Она напомнила, что Чебурашка был очень необычный, и игрушки Labubu — тоже. Они сочетают в себе черты младенца и зверюшки, что вызывает умиление и привлекает внимание.
В свою очередь практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе рассказала Общественной Службе Новостей, что эти страшные и жутковатые игрушки безопасны для психики большинства детей.
«Игрушки выполняют важную роль в развитии ребенка. Думаю, ни для кого это не секрет. Они помогают осваивать эмоции, развивать мышление, речь и социальные навыки. Для большинства детей они безопасны, особенно если воспринимаются как часть игры или юмора», — пояснила эксперт.
Она добавила, что с помощью таких игрушек некоторые дети справляются с собственными страхами.
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