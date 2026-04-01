Психолог перечислила способы, помогающие мозгу работать в привычной рутине
Психолог Баленко: чтобы мозг работал, нужно совершать непривычные действия
Специалисты утверждают, что путешествия помогают мозгу вырабатывать новые нейронные связи. Но что делать тем, кому до поездок далеко?
Клинический психолог Анна Баленко в беседе с «Радио 1» заявила, что если до ближайшего путешествия ждать долго, а продуктивность уже упала, то нужно добиться эффекта новых нейронных связей дома — внести в рутину элементы «здорового хаоса».
«Самые базовые примеры: если вы правша, чистить зубы левой рукой, пытаться нарисовать что-то левой рукой. Наша задача — вырваться из рутины. Танцы очень хорошо запускают нейропластичность, потому что вы делаете те движения телом, которые не привыкли делать. Можно возвращаться домой разными маршрутами. Когда вы попадёте домой, почувствуте выброс дофамина, будете себе благодарны и уверены, что можете много с чем справиться», — посоветовала она.
Если же путешествие предстоит скоро, то, по словам психолога, к нему стоит подготовиться заранее. Главное правило — не пытаться объять необъятное, чтобы не повторить эффект «предновогодней гонки», когда долгожданный отдых оказывается испорчен усталостью.
«Я бы порекомендовала составить список тех вещей, которые вам необходимы, сразу упаковать чемоданы, чтобы не впасть в тревогу. Взять все необходимые медикаменты, учесть погодные условия, чтобы быть всецело готовым. В таком случае ваш отпуск не будет испорчен, нервы не будут на пределе. А самое главное — не пейте алкоголь в самолете, потому что это часто провоцирует панические атаки», — поделилась Баленко.