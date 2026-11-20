20 ноября 2026, 13:15

Психолог Матвеева: декабрьский марафон может покалечить психику ребенка

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

До самого суматошного периода остается пара недель. Каждый декабрь родители пытаются успеть везде: елки, спектакли, встречи с Дедом Морозом, мастер-классы. Кажется, что иначе ребенок чего-то лишится.





Психолог и консультант по детскому сну Елена Матвеева в беседе с «Радио 1» напомнила, что даже одно представление может оказаться для ребенка очень насыщенным событием.





«Для маленького ребенка даже одно новогоднее представление может стать серьезной нагрузкой: незнакомое помещение, большое количество людей, яркий свет, громкая музыка, необычные костюмы — в его нервной системе происходит очень много процессов, которые обрабатывают огромное количество информации», — сказала она.

«Родители зачастую ориентируются на собственные ожидания. А нужно смотреть на все глазами ребенка, учитывать его состояние. Если ребенок испугался или устал, нет необходимости заставлять его только потому, что взрослые запланировали праздник», — подчеркнула Матвеева.

«Конечно, одно другому не мешает. Можно посещать представления, встречаться с друзьями, путешествовать, но важно учитывать возможности конкретного ребенка и оставлять пространство для обычного спокойного общения. Ведь для создания хороших детских воспоминаний совершенно не обязательно превращать новогодние каникулы в бесконечный марафон мероприятий», — резюмировала собеседница.