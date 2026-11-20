В Подмосковье бесплатную помощь психологов получили 29,5 тыс. человек
Около 29 500 жителей Московской области получили бесплатную психологическую помощь с начала текущего года. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Брынцалов отметил, что психологическое здоровье не менее важно для благополучия человека, чем физическое.
«В современном мире люди сталкиваются с тревогой, стрессом, последствиями тяжёлых жизненных ситуаций, поэтому жителям должна быть доступна квалифицированная помощь. Сегодня в Подмосковье работают 34 кабинета медико-психологического консультирования на базе многопрофильных медицинских организаций. В этом году бесплатную психологическую помощь получили уже 29,5 тысячи наших жителей», — сказал он.Брынцалов также отметил, что особое внимание в Московской области уделяют психологической поддержке участников специальной военной операции. Получить помощь ветераны и их близкие могут через региональное отделение фонда «Защитники Отечества» или в онлайн-режиме — с помощью чата федерального проекта «КСВО. Разговор с психологом».