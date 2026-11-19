Психолог назвала ранние признаки анорексии и факторы риска
Стресс, недовольство внешностью и стремление все держать под контролем могут способствовать развитию анорексии, рассказала клинический психолог ФНКЦ ФМБА России Мария Панченкова. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам специалиста, на возникновение расстройства влияют несколько факторов. Среди них — генетическая предрасположенность и нереалистичные представления о красоте. При этом тревожные признаки могут появиться еще до сильного снижения веса.
Панченкова объяснила, что ограничения в питании нередко нарастают постепенно. Сначала человек отказывается от отдельных продуктов, затем исключает целые группы пищи. Он может начать подсчитывать калории и изнурять себя тренировками, стремясь компенсировать съеденное.
Психолог посоветовала обратить внимание на отказ от привычной еды и частые взвешивания. Поводом для беспокойства могут стать чрезмерные физические нагрузки, попытки скрыть фигуру под одеждой, раздражительность и уход от общения. К физическим признакам специалист отнесла постоянную зябкость, выпадение волос, сухость кожи и обмороки. У женщин возможно нарушение менструального цикла.
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