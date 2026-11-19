19 ноября 2026, 07:40

Психолог Панченкова: желание все контролировать может вызвать анорексию

Фото: iStock/ronstik

Стресс, недовольство внешностью и стремление все держать под контролем могут способствовать развитию анорексии, рассказала клинический психолог ФНКЦ ФМБА России Мария Панченкова. Об этом сообщает NEWS.ru.